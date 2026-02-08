Con la salida de Lavagna, se fueron del Gobierno 45 funcionarios en solo dos meses

El cambio de año fue testigo de una ola de renuncias en el Gobierno, que acumuló 45 salidas de altos funcionarios en apenas dos meses. La aceleración de los recambios generó ruido dentro y fuera de la gestión: al menos siete desplazamientos correspondieron a puestos de alta jerarquía, incluso en organismos sensibles como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuya conducción dejó el lunes pasado Marco Lavagna.

Detrás de estos movimientos conviven disputas de lealtades, diferencias técnicas, acusaciones de desprolijidades y malestar por pérdida de poder. En varios casos, el trasfondo remite a la interna entre las tribus oficialistas y a quién responde cada funcionario: el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, entre otros.

Según el seguimiento del politólogo Pablo Salinas, hubo 30 salidas en diciembre, 14 en enero y una en lo que va de febrero. Desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno acumula 224 recambios de altos funcionarios: un promedio uno cada cuatro días. El Ministerio de Economía concentra el 34% de los desplazamientos, seguido por Capital Humano (13%), Jefatura de Gabinete (12%), Presidencia (8%) y Defensa (8%).

A mitad de mandato, el gobierno de Milei ya suma más renuncias que las registradas a lo largo de presidencias de Carlos Menem (201 y 114 en cada período), Mauricio Macri (190), Cristina Kirchner (158 y 127 en cada gestión), Néstor Kirchner (140), Raúl Alfonsín (123), Fernando de la Rúa (119) y Eduardo Duhalde (69). Así se desprende del relevamiento de Salinas. El único mandatario al que todavía no superó desde el regreso de la democracia es Alberto Fernández (273), un récord que, de sostenerse el ritmo actual, podría romperse en el segundo semestre.

Para Salinas, la aceleración repercute en la gestión por la parálisis administrativa y el temor de otros empleados a tomar decisiones que puedan costarles el cargo. En diálogo con LA NACION, un exfuncionario sostuvo: “El recambio es malo porque no le da continuidad a los proyectos. Perjudica un montón [la gestión pública]”. A modo ilustrativo, agregó que al asumir le pidieron que “tirara a la basura” todo lo hecho por su antecesor y destacó que las internas entre las “muchas líneas” dentro del Gobierno desgastan la gestión.

La salida de Francos, por ejemplo, arrastró a funcionarios que orbitaban su gestión. Sin su principal interlocutor dentro del Ejecutivo –luego de la renuncia de Nicolás Posse–, el exvicejefe de Gabinete José Rolandi renunció a principios de diciembre, al quedar expuesto a la reconfiguración impulsada por Manuel Adorni, que eliminó el cargo. Cerca del exfuncionario explicaron a LA NACION que rechazó la propuesta de convertirse en secretario parlamentario porque “le gusta la gestión más que la rosca”. “Los recambios en el gabinete grande vienen con cambios abajo por la confianza”, deslizaron.

Una dinámica similar alcanzó a Daniel Tillard en el Banco Nación, impulsado por Francos y reemplazado en diciembre por Darío Wasserman, cercano a Karina Milei y esposo de la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez.

Las disputas de lealtades también atravesaron la SIDE e implicaron la salida de Sergio Neiffert, en diciembre. Según reveló Jorge Liotti en LA NACION, su renuncia fue resultado de “una puja dentro del santiaguismo”, en la que el ahora extitular del organismo quedó desacoplado frente al subsecretario José Francisco Lago Rodríguez y el actual titular de la SIDE, Cristian Auguadra. Neiffert perdió la confianza de Santiago Caputo por presuntas desprolijidades –incluso contables– y por su acercamiento a Karina Milei.

Karina Milei y Santiago Caputo

La única renuncia de febrero hasta ahora fue la de Lavagna, probablemente la más resonante por el rol del Indec en la medición de precios. Su salida se produjo días antes de la primera difusión de la inflación bajo la nueva metodología de medición, finalmente suspendida. Adorni y el ministro Caputo admitieron que ese cambio fue el detonante, dado que el Gobierno prefiere inaugurarlo cuando se consolide el proceso de desinflación.

Las diferencias con la cúpula de la administración también explican la salida de Paulo “Paul” Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde duró menos de un año. Su renuncia –que data del 22 de enero– estuvo vinculada a discrepancias en torno a la reglamentación de la ley de inocencia fiscal. En los pasillos del organismo también mencionan diferencias personales y dificultades para tejer alianzas.

Otros casos estuvieron marcados por desgaste y pérdida de margen de acción. Juan Pazo dejó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en diciembre y Carlos Casares, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en enero, tras considerar que sus funciones habían quedado desdibujadas.

La carta de renuncia de Carlos Casares a Enargas

Casares sostuvo que fue considerado “prescindible” y afirmó a LA NACION que siempre estará dispuesto a colaborar: “Pero solo si me consideran parte del equipo. No si voy a ser simplemente un instrumento. [Así] lo sentí cuando decidieron excluirme de la conformación del directorio del nuevo ente”. Renunció ante la inminente absorción de funciones del organismo por parte del al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), para el cual no fue seleccionado como titular.

El área de Transporte recibió un sacudón a fines de enero. Según reveló Diego Cabot en LA NACION, Luis Caputo –desde Davos, Suiza– pidió la renuncia del secretario Luis Pierrini luego de una denuncia empresarial por presunta corrupción en subsidios que publicó LA NACION. Horas después, los titulares de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura –Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore– imitaron el movimiento.

Una fuente cercana a Pierrini descartó que la acusación haya sido el detonante y que Luis Caputo haya pedido su desplazamiento, al tiempo que aseguró que su salida obedeció al desgaste de la gestión pública y de las internas. También advirtió que el ahora exsecretario de Transporte había decidido su renuncia junto a la de Pazo –en diciembre–, pero que esperó a pedido del ministro de Economía. Boschin y Comperatore, agregó, renunciaron porque responden al exfuncionario y también estaban desgastados.

También dejaron sus cargos entre diciembre y febrero Nicolás Germán, segundo de Rolandi; Oscar Moscariello, ahora exsecretario de Relaciones Parlamentarias; Gustavo Goenaga, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Javier Milano, quien dejó la Secretaría de Provincias y Municipios; Pablo Santos, extitular del Registro Nacional de las Personas (Renaper); Carlos Frugoni, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); Nahuel Sotelo, quien renunció a la Secretaría de Culto y Civilización; Luis Petri, del Ministerio de Defensa; y Patricia Bullrich, ahora exministra de Seguridad, entre otros. Varios de ellos continuaron dentro del Estado, aunque reubicados en otras áreas.