Con un exabrupto, Alberto Fernández apuntó contra Espert por una denuncia de Grabois

“Yo te avisé”, escribió el expresidente Alberto Fernández, que cada tanto reaparece en redes sociales o en alguna entrevista por Youtube para opinar sobre la coyuntura política o referirse a la causa que le inició su expareja, Fabiola Yañez, por violencia de género.

Esta vez, la frase estuvo dirigida a José Luis Espert y se refería a la denuncia que recayó sobre el diputado nacional por parte de Juan Grabois, que lo acusa de haber recibido dinero de un supuesto narco para la campaña de 2019.

Alberto Fernández le escribió “Pajert, yo te avisé y vos no me escuchaste”, y reflotó un intercambio entre los dos del año 2013. En ese momento, Fernández reaccionó ante una chicana: “Yo que vos no hablaría, ¿recordás cuántas boludeces predijiste?”.

Hoy volvió sobre eso y añadió: “¿No predijiste que eras un libernarco?”.

PAJERT!!! No predijiste que eras un LIBERNARCO!!!??? 🙄yo te avisé…y vos no me escuchaste 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🦜 https://t.co/Lwj5VlZObf — Alberto Fernández (@alferdez) September 30, 2025

Durante varios días circularon versiones que hablaban de un vínculo de Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, que se encuentra detenido en el país y que es reclamado por la justicia de Estados Unidos en una causa por narcotráfico.

Ayer por la tarde, Grabois presentó su denuncia, donde afirmó que el libertario recibió al menos US$200.000 de parte de “una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas”.

El dirigente solicitó que se investigue si los movimientos de fondos corresponden “con una maniobra de lavado de activos”.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja

En X, el expresidente citó un posteo de 2013 en el que Espert había apuntado contra él tras una entrevista en un canal de televisión: “No se lo pierdan a @alferdez por TN casi moqueando su decepción ‘si se comprobara que Néstor [Kirchner] fuera corrupto’”.

Fernández le contestó en ese entonces. “Pajert... Si fuera vos no hablaría... Recordás cuantas boludeces predijiste? Callate Pajert”. Este martes, el exmandatario citó ese intercambio y, sobre él, escribió: “PAJERT!!! No predijiste que eras un LIBERNARCO!!!??? yo te avisé…y vos no me escuchaste“. Junto al texto, compartió unos emojis de una bandera pirata y un loro.

Juan Grabois entrando al PJ Santiago Filipuzzi

Por otro lado, Espert negó las acusaciones del dirigente. “Esto es una campaña sucia, absolutamente sucia. Ya nos vamos a ver con Grabois en Tribunales, ya nos vamos a presentar en la Justicia a contestar esa demanda. Es una absoluta infamia de una persona impresentable que está muy nerviosa por otras causas que tiene”, dijo al medio bonaerense Infocielo.

Espert afirmó que “sufre” la campaña sucia desde 2021, cuando el kirchnerismo “trató infructuosamente que no entrara a la Cámara de Diputados”. “Es lo mismo. El kirchnerismo destruye el país y después no quiere que se discuta cómo reconstruirlo, sino que da con campaña sucia. No lo vamos a permitir. No vamos a hacer perder el tiempo a los bonaerenses con cosas que dice y hace Grabois difamándome y diciendo cualquier cosa de mí y mi familia”, señaló.

💣 #Exclusivo | JOSÉ LUIS ESPERT RESPONDIÓ SOBRE LOS 200 MIL DÓLARES QUE RECIBIÓ DE FRED MACHADO



🗨️ "No hay absolutamente nada. Es campaña sucia del kirchnerismo antes de una elección. Ya nos vamos a ver con Grabois con tribunales, nos vamos a presentar en la Justicia a… pic.twitter.com/TUoaHpqNr4 — Infocielo (@infocielo) September 30, 2025

La presentación de Grabois dice estar basada en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en la causa contra Machado y en notas publicadas por los periodistas Sebastián Lacunza (El diarioAR) y Rodis Recalt (Perfil). Allí, sostuvo que el presunto desembolso ocurrió en 2020.

La cifra de US$200.000 salió en un presunto cuadro que tiene el nombre de Espert con ese monto. Eso, afirmó Grabois, fue utilizado como prueba por la fiscal de Texas.