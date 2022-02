Cuando Alberto Fernández decía que el caso de Lázaro Báez le parecía “gravísimo”

El presidente Alberto Fernández declaró como testigo de Cristina Kirchner en el juicio por desvío de fondos públicos que indaga sobre los beneficios que se dieron a Lázaro Báez. En su rol de exjefe de Gabinete durante los primeros gobiernos kirchneristas, dijo que le “llama mucho la atención” lo que se discute en el juicio. Pero en 2016, cuando estaba enemistado con su actual vicepresidenta, sostuvo que el caso le parecía “gravísimo” e incluso calificó de “increíble que nadie explique nada”.

Las declaraciones del Presidente con respecto a los juicios por casos de corrupción que incluyen a Cristina Kirchner han variado a lo largo de los años, sobre todo cuando las diferencias entre ambos eran mayores que en la actualidad y previas a la fórmula presidencial conformada en 2019.

Sobre el caso Vialidad, Fernández siempre se desligó bajo el mismo argumento que enfatizó en su declaración de hoy: “Los arreglos de obra pública y las adjudicaciones no son mandato del jefe de Gabinete”, sostuvo. Sus cuestionamientos recaían en el contratista santacruceño Lázaro Báez, sobre el que reiteró en diferentes oportunidades que solo lo vio “una vez”, pero nunca vinculó a la expresidenta en el caso, a diferencia de lo que hizo sobre el memorándum con Irán.

En su declaración frente al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), el Presidente dijo que no conocía a Lázaro Báez y que solo lo cruzó una vez en la casa que estaba construyendo Néstor Kirchner en El Calafate. “No conozco a Lázaro Báez, lo crucé una vez en Calafate y recuerdo perfectamente el diálogo; me dijo: ‘mucho gusto’, y me dio la mano”, respondió hoy ante la pregunta del fiscal Diego Luciani.

Declaraciones previas

Durante una entrevista en 2013, Fernández dejó entrever que no conocía a Báez. “La verdad es que no lo conocí a Báez, no sé si me lo habré cruzado en una reunión. Escuché las cosas que se decían siempre y los casos de lavado de dinero son muy graves”, expresó en la señal de cable TN.

“Creo que la política argentina no puede funcionar más con estas cosas por detrás. Me pidieron que colabore con un gobierno y no que sea cómplice de un delincuente”, decía Fernández durante una entrevista con el periodista Maximiliano Montenegro en 2016.

“Esto me parece gravísimo”, opinó en la misma entrevista. “Me asombra que nadie dé una explicación. Si a mí me llegas a imputar algo así, vengo acá, me siento y te explico todo, si es mentira. Y si no, me entrego, qué sé yo”, remarcó Fernández.

Sin embargo, insistió que se trataba de un hecho particular de Santa Cruz y no del Gobierno nacional. “Todo lo que ocurrió, ocurrió en Santa Cruz y no en el Gobierno nacional; eso no es un dato menor”, afirmó. Aludió así a la dificultad que significaba investigar esto para la Justicia y especuló que por ello la causa no avanzaba. “Olvidate de lo judicial porque es muy complejo. Algunos dicen: ¿Por qué el juez (Sebastián Casanello) no avanza?, pero se trata de algo muy difícil de resolver, indicó.

Con el periodista Alejandro Fantino, en 2016, Fernández volvió a repetir que conoció a Lázaro por medio de Néstor Kirchner y que él se lo presentó como “un amigo muy cercano”, pero que en su momento no le dio “mucha importancia”.

En Comodoro Py, Fernandez utilizó hoy casi las mismas palabras que hace seis años para justificar su relación con Báez y la causa. “Estimado fiscal, vuelvo a repetírselo por enésima vez, los arreglos de obra pública y las adjudicaciones no son mandato del jefe de Gabinete. Nunca más lo vi a Lázaro Báez, mire que en los años de Néstor presidente yo iba a Olivos, en mi vida lo vi ahí a Báez”, buscó aclarar.

“Voy a contestar por enésima vez, en mi época yo sabía que Lázaro Báez era un señor que hacía obra pública en Santa Cruz. Lo ví una vez en mi vida, en (El) Calafate, cuando Kirchner estaba construyendo el hotel Los Sauces y él estaba haciendo una obra que consistía en tirar cables de teléfono o de luz para instalar en lo que fue el hotel posteriormente”, había afirmado antes en una entrevista para la TV Pública.