Escuchar

El oficialismo en la Cámara de Diputados se prepara para volver al ring. Evitar el rechazo del DNU 70/2023 en la Cámara baja y lograr el aval del proyecto de “ley Bases “bis” serán parte de sus próximos desafíos legislativos. Por eso, el bloque libertario se reperfila, suma músculo político y trabaja para sortear un nuevo traspié. En paralelo, la Casa Rosada activa conversaciones con otros espacios para compensar su debilidad parlamentaria.

La incorporación de José Luis Espert (Buenos Aires) y Álvaro Martínez (Mendoza) a La Libertad Avanza (LLA) se conoció un día antes de que el Senado le bajara el pulgar al megadecreto de Javier Milei. El sentido de la oportunidad no podría haber sido más acertado: los diputados oficialistas tienen un arduo trabajo por delante y necesitarán limar sus diferencias y conciliar una estrategia para no repetir el fracaso del proyecto de ley ómnibus. Sus ahora 40 legisladores en la Cámara baja están cruzados por internas y algunos se ilusionan con que sus flamantes compañeros generen “nuevas dinámicas” dentro de la bancada.

La bienvenida a Álvaro Martínez y José Luis Espert al bloque libertario Twitter Oscar Zago

Los cuestionamientos a la conducción de Oscar Zago se hicieron cada vez más ruidosos después de que la iniciativa del Poder Ejecutivo se empantanara en la votación particular. El estilo de liderazgo del jefe de la bancada, así como las dudas sobre su dominio de la práctica parlamentaria, se profundizaron en el bloque oficialista la misma tarde-noche en que la medida naufragó. Los pases de factura también.

Por eso, en LLA hay muchos que se ilusionan con la llegada de Espert, a quien ven como un hábil declarante con llegada directa al Presidente. “Hablan todos los días”, aseguran cerca del diputado. Con una asidua participación en los medios y un alto perfil público, se especula con que el economista pueda tomar las riendas del bloque y convertirse en el comisario político de Milei en la Cámara baja.

Oscar Zago, jefe del bloque de LLA Hernan Zenteno - La Nacion

Este sábado, el Presidente expuso nuevamente el buen vínculo que los une al respaldar las críticas de Espert contra el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, por la suba de los impuestos en la provincia de Buenos Aires. “El aumento de impuestos es una violación a la propiedad. Es expropiatorio. Es una locura, pone al borde de la quiebra al sector agropecuario”, señaló Milei, en diálogo con Radio Mitre. Fue en línea con los dichos del diputado nacional, quien llamó a no abonar la suba en patentes, bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural que se definió en La Plata.

La sintonía entre Espert y el primer mandatario no es nueva. La decisión de ubicarlo al frente de Presupuesto, una de las comisiones más relevantes para impulsar las medidas prioritarias para la Casa Rosada, fue el primer gesto. De hecho, este nombramiento le costó al oficialismo el enojo de Marcela Pagano, a quien le habían prometido ese mismo lugar. La diputada es una de las que lleva la voz cantante en relación con las dificultades adentro del bloque y es quien puja para cambiar la estrategia de cara a los nuevos desafíos.

De hecho, llevó sus reclamos al ministro del Interior, Guillermo Francos, y a su número dos, Lisandro Catalán. En aquella cumbre en la Casa Rosada, la diputada le planteó al funcionario sus dudas en relación con la conducción de Zago y evaluaron alternativas para implementar las ideas del Gobierno en el Congreso. “Ambos la escucharon y tomaron nota”, aseguraron cerca de Pagano, quien ese mismo día se rehusó a participar de la reunión entre sus compañeros de bancada y el Presidente.

Diputados libertarios, antes de ingresar a la Casa Rosada

Si bien la incorporación de Espert al bloque libertario levantó sospechas sobre el rol de Zago y la posibilidad de su desplazamiento como jefe, por ahora nadie ve que ese escenario se materialice en el corto plazo y hasta muchos lo desmienten de plano. “Es el presidente de una comisión clave, no puede ser también el presidente de la bancada”, aseguró un legislador de LLA.

Más allá de las formalidades, el rol del economista dentro de la Cámara de Diputados está lejos de ser menor y podría ser determinante para impulsar las reformas fiscales que busca el Poder Ejecutivo. Una de ellas es la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, resistida por el peronismo, por una porción de legisladores dialoguistas de provincias patagónicas y hasta por algunos libertarios.

“No vinimos a votar nuevos impuestos y no vinimos a hacerle el caldo gordo a los gobernadores”, señaló a través de X el diputado oficialista Carlos D’Alessandro (San Luis), quien se diferenció no solo de sus compañeros de bancada sino del propio Presidente. Fue el mismo legislador que tomó la iniciativa con los cuestionamientos por el incremento salarial y encendió una mecha en el oficialismo. No solo celebró la marcha atrás de la medida y dijo que estaba dispuesto a devolver el incremento otorgado, sino que toreó: “Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa”. Ninguna de estas declaraciones cayeron simpáticas en LLA, donde trataban de hacer pie frente a la lluvia de críticas al corazón de su relato.

Hay que esperar y ser responsable. Esperaremos que el Ejecutivo envíe el bosquejo de lo que pretende hacer. Ahora, no advertirle al Ejecutivo que los diputados de #LLA no vinimos a votar nuevos impuestos y no vinimos a hacerle el caldo gordo a los gobernadores, creo que es un… https://t.co/RlrFehlnwW — Carlos Gonzalez D'Alessandro (@_cdalessandro) March 10, 2024

Por lo pronto, el revés que sufrió el DNU en el Senado encendió las alarmas en la Casa Rosada y motorizó conversaciones con otros espacios políticos para evitar el mismo resultado en Diputados. A pesar de la comunión legislativa con Pro, el último intento de la oposición para forzar la discusión de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria dejó en evidencia lo cerca que están de reunir una mayoría que le ponga frenos al Gobierno desde el Congreso.

Por eso, la administración libertaria buscó avanzar en las últimas horas con distintas reuniones entre el ministro Francos y los representantes de los sectores dialoguistas. Mientras que en la mañana del viernes el ministro político se reunió con representantes de Pro y por la tarde con los radicales, para el lunes está previsto un encuentro con Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal.

Temas Cámara de Diputados