El Gobierno oficializó la designación de Alejandro Ramírez al frente de la Inspección General de Justicia

El Gobierno designó a Alejandro Horacio Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y aceptó la renuncia de Daniel Roque Vítolo al frente de ese organismo. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 144/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La norma establece que la salida de Vítolo y el nombramiento de Ramírez rigen desde el 6 de marzo de 2026. El decreto también incluye un agradecimiento funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

Esta decisión se da luego de que, apenas horas después de asumir al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, como informó LA NACION, definiera hacer modificaciones en el elenco de funcionarios que antes acompañaba a Mariano Cúneo Libarona. El cambio más sensible que pidió fue que salga Daniel Vítolo, quien hasta ahora era la cara visible del Gobierno en la embestida contra la AFA y que había solicitado incorporar veedores en la entidad del fútbol.

Daniel Roque Vítolo, extitular de la IGJ Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo. Para la IGJ tenemos dos o tres nombres en carpeta”, confirmó en ese momento Mahiques en una entrevista en A24. Dicho organismo controla, registra y fiscaliza a las sociedades y entidades civiles, por lo que se convirtió en uno de los instrumentos del Gobierno en su lucha contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

En el marco de ese recambio, surgió el nombre de Alejandro Ramírez, un abogado de 42 años, para ser el nuevo titular de la IGJ, según indicó LA NACION. Profesor de distintas facultades, pero graduado y ligado estrechamente con la Universidad Austral, Ramírez desplegó su recorrido profesional en el terreno de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), su área de expertise: fue coautor de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor -que contemplaba su creación-, representó al país ante la ONU en Viena y New York y escribió un libro y varios artículos sobre la temática.

La coyuntura subraya un dato particular de su biografía profesional: su pasado reciente lo enfrenta con la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia. Como letrado, Ramírez representó a Berg Watches, una empresa de relojes noruega que demandó a la asociación de futbol por el incumplimiento de un contrato para diseñar y comercializar relojes de edición limitada con motivos de la selección argentina.

La firma de relojes que representó Ramírez sostiene que, tras haber realizado el primer desembolso de US$200.000, la AFA comenzó con los incumplimientos: las publicaciones mensuales acordadas no se subieron a las redes sociales; las sesiones especiales con algunos de los jugadores de la selección nunca se celebraron, y muchas de las imágenes que la AFA facilitó para imprimir en los relojes eran de uso exclusivo de la FIFA, según sostiene la firma. Además, sostienen desde Berg, toda la visibilidad que le fue negada a la firma, AFA se la dio a la empresa suiza Hublot, competidora directa de la firma.