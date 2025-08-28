El intendente de Lomas, Federico Otermín, volvió a despegarse de las agresiones a Milei

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se despegó este jueves de las agresiones al presidente Javier Milei cuando visitó el municipio, tal como había hecho antes de que arrancara la actividad libertaria en su ciudad.

Además, descartó que sus funcionarios hayan tenido que ver con las piedras que le arrojaron al mandatario mientras hacía su actividad de campaña, como dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por el contrario, sostuvo que se había coordinado con dirigentes locales de La Libertad Avanza (LLA) que miembros de su Gabinete también colaboraran con el control de la jornada.

Más allá de que repudió los hechos violentos que obligaron a Milei a suspender el acto y a abandonar el vehículo en que se movía junto a su hermana, la secretaria general, Karina Milei, y al candidato a diputado nacional José Luis Espert a escapar en la moto de un militante, Otermín tildó como “rara” la forma en que plantearon desde el Gobierno la actividad y también que la hicieran al aire libre, en vez de en un estadio o lugar cerrado.

“Lo organizaron ellos, el punto que habían marcado [de encuentro] era Laprida e Yrigoyen. Nosotros pedimos, con toda la responsabilidad y la buena onda del mundo, a toda la gente de Lomas que no fuera a ese lugar para evitar cualquier tipo de incidente. Pero también, ¿con qué cara yo le puedo pedir a la mamá de un chico discapacitado que no proteste cuando Milei viene a Lomas? Dicen: ‘No nos dejaron hacer un acto’. Pero, flaco, hicieron cortar Laprida e Yrigoyen, es como hacer un acto en la 9 de Julio, en el Obelisco, un día de semana, con miles de autos pasando, gente a los costados repudiándolo. ¿Qué esperaban que pasara? ¿Ir por Pavón [ahora Yrigoyen] como si fuese el Carnaval de Gualeguaychú? ¿Saludando a la gente y que los salude? ¿Realmente están tan disociados de la realidad?“, planteó el intendente kirchnerista y deslizó: ”¿O buscaron otra cosa? Que es lo que me preocupa. ¿Buscaron otra imagen mucho peor que lo que pasó? Gracias a Dios, el propio [vocero Manuel] Adorni lo dijo, no hubo heridos".

Milei en Lomas, con una de las piedras en la parte superior de la foto JUAN MABROMATA - AFP

Convencido de que la idea de hacer una caravana fue “absurda”, el intendente negó que Lomas de Zamora sea un lugar donde no puedan desembarcar los opositores y puso como ejemplo la llegada de Mauricio Macri cuando era presidente o de Bullrich como candidata en 2023. “Y no pasó nada, no es un pueblo violento, es un pueblo de paz”, sostuvo el jefe comunal, quien fue alfil de Martín Insaurralde, y agregó: “Repudiamos cualquier tipo de violencia. Más allá de la discusión [de si a Milei le tiraron con] piedras, lechuga, brócoli. Si alguien cometió... tiene que hacerse responsable de lo que hizo".

Sin embargo, Otermín fue tajante cuando desmintió que sus funcionarios estén involucrados en las agresiones. Esto fue después de que Bullrich planteara anoche: “Estaba el secretario de seguridad de Lomas de Zamora agitando. Es decir el secretario de inseguridad [por Jorge Bonino]. Estaba el concejal Claudio Morell, del intendente Otermín. El secretario de Gobierno, [Matías] Gasparrini".

Tras eso, el intendente aseguró que todo se trató de un arreglo que se había trazado a nivel local. “Estaban el secretario de Seguridad del municipio y el secretario de Gobierno porque es lo que habíamos coordinado con la gente de LLA a nivel local. Había un dispositivo muy fuerte de la Provincia, fue pedido por Casa Militar, y pidieron que haya patrulleros de la Policía local acompañando el recorrido. Por eso estaba el secretario de Seguridad. Para que hubiera alguien identificado con nosotros pudiendo acompañar para visualizar si había alguien con alguna intención de agredir o hacer algo en el lugar. Por eso nuestra vocación de que esta situación terminara en paz, lo planteé antes de la movida”, indicó.

En tanto, sobre Bullrich Otermín dijo: “Ahí yo creo que la ministra está desinformada, porque eso no se acordó con el Ministerio de Seguridad de la Nación, sino con los coordinadores locales de LLA. Yo lo que quería evitar era que hubiera cualquier tipo de incidente”.