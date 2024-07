Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

02.55| Milei o el conflicto permanente

Por Joaquín Morales Solá

Era imposible de imaginar, pero la política suele sustituir lo previsible por lo inesperado. Sucedió que Javier Milei coincidió, en uno de sus últimos arrebatos verbales, con Evo Morales, el auténtico líder de la izquierda boliviana y uno de los más fieles militantes de la progresía latinoamericana. Veamos. Esto dijo Evo Morales el domingo pasado sobre el supuesto golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien fue su delfín y ahora es su enemigo: “Yo pensaba que era un golpe, pero ahora parece que fue un autogolpe. Lucho [Arce] le faltó el respeto a la verdad, nos engañó. No sólo al pueblo boliviano, sino al mundo entero”, se despachó Evo Morales. Al día siguiente, en Buenos Aires, Milei enfatizó: “Lo del golpe en Bolivia fue un fraude montado”. Evo Morales es boliviano y Arce fue su funcionario cuando aquel era presidente. Son comparables las posiciones, pero no el derecho que cada uno de ellos tiene de opinar sobre lo que, en efecto, siempre pareció un autogolpe. El golpe contra Arce nunca fue creíble. Hay que reconocerlo. Evo Morales está en condiciones de denunciar un autogolpe en su país; Milei es el presidente en funciones de otro país, vecino de Bolivia, y no puede (no debe, más bien) meterse en cuestiones internas bolivianas. Nadie lo convocó para diagnosticar qué sucedió en Bolivia cuando Arce denunció que un extraño jefe militar quiso, sin suerte, derrocarlo.

02.38 | Oficializaron al economista Demian Reidel como jefe del Gabinete de asesores de Milei

El presidente Javier Milei designó al economista Demian Reidel “con carácter “ad-honorem” en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores. El funcionario, que ya estaba cumpliendo funciones, tendrá “rango y jerarquía de secretario”.

Demian Reidel y Milei en el G7 X Demian Reidel

La medida quedó plasmada en el decreto 558/2024, que fue publicado este miércoles en el Boletín oficial. Lleva también la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

02.05 | El director del Banco Nación, Armando Guibert, dejará de ser funcionario “ad honorem”

A través del decreto 560/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que el director del Banco Nación, Armando Guibert, dejará de “revestir carácter “ad honorem” y comenzará a cobrar por el cargo que ostenta.

La modificación en el tipo de nombramiento tiene que ver con que, desde mediados de marzo, el funcionario dejó su lugar al frente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, rol que ocupaba en paralelo a su puesto en la entidad bancaria.

En aquel entonces, desde la administración nacional habían la dimisión se dio por “razones personales”, aunque reconocieron que la decisión no fue ajena al escándalo suscitado por el aumento del 48% de los sueldos del mandatario y su ministros. Como contó LA NACION, Guibert participó en la negociación salarial y el trámite que disparó las subas en representación del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

01.30| El Gobierno aceptó la renuncia al vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, Manuel Tessio

Una semana después de trascendiera que el asesor del presidente Javier Milei Santiago Caputo le pidió la renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio, el Gobierno oficializó su salida del cargo. El apartamiento quedó pasmado a través del decreto 563/2024, que además lleva la firma del ministro Mariano Cúneo Libarona.

El ahora exfuncionario estaba al frente del organismo dependiente del Ministerio de Justicia que se encarga de realizar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Manuel Facundo Tessio Vicepresidente Unidad de Información Financiera Argentina

Como contó LA NACION, Caputo le pidió explicaciones a la UIF por haberse presentado como querellante ante el juez federal Ernesto Kreplak, que subroga el juzgado federal de Lomas de Zamora, en la causa en que se investiga al exintendente Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras su viaje en el yate Bandido en compañía de Sofía Clerici

01.00| Dólar en alza: los cinco motivos que inquietan al mercado

Por Melisa Reinhold

La escalada del dólar empezó a mediados de mayo, cuando el Gobierno bajó la tasa al 40% y ya no hubo incentivos para estar en pesos. Pero a esa cuestión se sumaba la inquietud política por la aprobación en el Congreso de la Ley Bases y el paquete fiscal. Eso finalmente ocurrió y parecía la línea de largada de la “segunda etapa”, sobre todo en lo económico. De ahí las expectativas que se generaron en el mercado, que pasaban sobre todo por lo cambiario: salida del cepo, acumulación de reservas y definiciones sobre el crawling peg, que hoy corre al 2% mensual.

Pero el viernes pasado el equipo económico anunció medidas monetarias para esta nueva etapa (migración de la deuda del Banco Central al Tesoro) y postergó las relacionadas con el dólar (sobre todo salida del cepo) para un tercer estadío. Eso profundizó la volatilidad cambiaria.

Este martes el dólar blue se vendió a $1430 en la City porteña. Se trató de un avance de $25 frente al cierre anterior (+1,8%), mientras que en los primeros dos días de la semana acumuló una escalada de $55 (+4%).

