Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

📌Javier Milei, en Ushuaia: “El mejor recurso para defender nuestra soberanía es la alianza con Estados Unidos”

Pasada la medianoche, el mandatario dirigió un mensaje a la Nación y anunció la creación de una “base naval integrada” con el país norteamericano. “Los argentinos como pueblo tenemos una afinidad con los EE.UU. y esperamos tener una relación especial”, afirmó.

El presidente arribó esta noche a Ushuaia y se dirige en caravana a la base naval

El presidente aterrizó en Ushuaia pasadas las 23 horas para reunirse con la general del Ejército norteamericano Laura Richardson, jefa del estratégico Comando Sur, quien había llegado horas antes a la ciudad capital de la provincia de Tierra del Fuego. El vuelo del mandatario se retrasó 40 minutos, ya que fue desviado a Río Gallegos para recargar combustible.

Minutos después de haber aterrizado, participó de un acto y dirigió un mensaje a la Nación. “Tanto el pueblo de EE.UU. como el argentino tienen en común que cuando adoptaron las ideas de la libertad pudieron emprender las expansiones territoriales mas importantes de la historia de sus historias, a la altura de la ambición y vitalidad de sus pueblos. Tristemente la Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insisto por un siglo a valores contrarios de nuestros padres fundadores cuando diagramaron sus primeras Constituciones”, remarcó el titular del Ejecutivo nacional.

Milei, luego, subrayó: “Hoy las estamos volviendo a abrazar para revertir 100 años de decadencia. pero veo con preocupación porque Occidente, tal como conocemos, corre riesgo, corre peligro, en parte por darle la espalda a estas ideas”.

01.25 | El ministro de Salud, Mario Russo, denunció presiones de los laboratorios}

En medio de un récord de contagios y muertes por dengue en el país, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, les pidió a los gobernadores que se hagan cargo de la fase operativa en la campaña y denunció que el Gobierno sufre “presiones de los laboratorios”.

El funcionario apuntó, en particular, contra el gobernador Axel Kicillof a quien calificó de ser “la representación de la casta”, acusó a la “prensa kirchnerista” y criticó la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia del Covid. “Hacían conferencias de prensa con 26 infectólogos y un payaso. Pueden estar en desacuerdo con cómo comunicamos, pero la información que tienen es la que damos nosotros”, dijo Russo. Además, denunció que el gobierno anterior no dejó repelentes. “Se ve que esa no era la prioridad”, indicó.

En diálogo con TN, Russo dijo que el Estado “es un gran comprador de los laboratorios”. “Antes, el Ministerio de Salud era el supermercado de los gobernadores y los municipios. Nosotros vinimos a romper ese estatus quo”, precisó.

01.00 | Patricia Bullrich habló de su viaje a Estados Unidos

00.00 | Alejandro Fantino aclaró sus dichos sobre el aumento de luz que recibió en su medio: “No me quejé”

El periodista había afirmado la semana pasada que recibió “casi cinco millones de pesos” de factura; “¿Qué hago? No somos Radio Mitre ni Rivadavia, eh”, lamentó. Sin embargo, este jueves volvió a referirse a la suba y aclaró que “no fue una queja”.

“Hicimos una exposición de que si esto no da, se cierra. ¿Está claro? Sin queja. No quiero que me subsidien para que yo tenga un miedo de comunicación”, comenzó en el mismo espacio donde la semana anterior había dicho que luego de conocer el monto actualizado de la factura de luz la continuidad de Neura estaba por verse.

Alejandro Fantino en #MultiversoFantino | "No me quejé de la factura de la luz".@fantinofantino pic.twitter.com/UnCn0b8NO3 — Neura (@neuramedia) April 4, 2024

Y continuó: “Describí una situación concreta y fría. No dije, la put... este Gobierno... Yo sabía que esto iba a ser así. Sabía que las tarifas iban a “sincerarse” o irse para arriba, ahora viene el aumento del gas, etc. etc. Lo quiero dejar en claro porque muchos empezaron a interpretar que “Si Fantino ya empieza a pegarle a Milei por el aumento de la luz...” Yo no le pegué a nadie”.

