Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

02.00 | Corresponsales extranjeros se quejaron del Gobierno por las limitaciones a la prensa y reclamaron que intervengan la Justicia y el Congreso

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) denunció públicamente las limitaciones que tienen que los periodistas para acceder a la información, se quejó de la falta de conferencias de prensa del presidente Javier Milei y reclamó a la Justicia y al Congreso que intervenga para acabar con estas limitaciones.

En un comunicado, la organización con 40 años de trayectoria que reúne a más de ochenta profesionales de medios de todo el mundo, denunció los ataques de Milei y sus partidarios a los periodistas, por lo que propuso crear “una mesa de diálogo” e “invitar a los poderes Legislativo y Judicial a atender la cuestión”.

01.30 | Hayden Davis refuerza su defensa y promete: “No movimos las criptomonedas y las seguiremos protegiendo”

Por Hugo Alconada Mon

Hayden Mark Davis, el rostro más visible detrás del lanzamiento y colapso de $LIBRA, volvió a la superficie. Tras dos semanas de silencio absoluto -y versiones sobre canales abiertos de comunicación con la Casa Rosada-, defendió su inocencia, confirmó que retiene millones de dólares en activos vinculados a esa criptomoneda y sostuvo que trabaja con sus nuevos abogados en la Argentina y Estados Unidos para encontrar una solución.

“Sólo quise y busqué que la moneda $LIBRA tuviera éxito”, afirmó Davis en un mensaje que envió a LA NACION en su nombre y de Kelsier Ventures, la empresa familiar. “Kelsier y yo no hemos movido las criptomonedas vinculadas a $LIBRA y las seguiremos protegiendo”, añadió, aunque indicó que “hay reclamos en pugna por esas criptomonedas y estamos trabajando con abogados de Argentina y Estados Unidos para encontrar un camino a seguir”.

01.00 | Chevron y Shell destacan su presencia en la Argentina en la mayor cumbre energética del mundo

Por Sofía Diamante

HOUSTON.– Con una presencia reducida de funcionarios argentinos, hoy comenzó la conferencia de energía más importante del mundo. La CERAWeek by S&P se lleva adelante todos los años en esta ciudad y congrega a los ejecutivos de las mayores empresas petroleras y a los proveedores de la industria, que se reúnen en el hotel Hilton Americas para intercambiar ideas y cerrar negocios.

En representación del gobierno argentino está el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien aprovechó el día para reunirse con las productoras independientes de Estados Unidos. Estas son las empresas que impulsaron el desarrollo del sector no convencional en la cuenca local del Permian, de la cual Vaca Muerta importó la tecnología del fracking para romper la roca y extraer gas y petróleo de una manera económicamente rentable, algo impensado hace 15 años. En la Argentina hay presencia de las grandes productoras del mundo, como Chevron y Shell, pero el Gobierno busca también atraer a las pymes estadounidenses.

00.30 | El presidente Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia para sellar el nuevo acuerdo con el FMI

Por Jaime Rosemberg

Cuatro días después del anuncio oficial, el presidente Javier Milei firmó este lunes el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que busca sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin necesidad de que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso. La medida, se publicó en la madrugada del martes en el Boletín Oficial mediante el decreto 179/2025.

Según pudo saber LA NACION, se trata de un acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y no de un Stand By Agreement (SBA), que incluye un desembolso -del cual el Gobierno no precisó el monto- para el pago de capital e intereses de la deuda externa y la cancelación de las letras intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central.

