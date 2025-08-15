Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

LA NACION
Fentanilo: el Gobierno amenazó con recusar a Kreplak si no pide la inmediata detención del dueño del laboratorio y el juez le respondió

Después de que el Gobierno se metiera en la causa del fentanilo contaminado, procedente de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, e hiciera ayer un pedido de recusación del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, esta noche retrucó la partida y emitió un comunicado en el que amenazó con apartar al magistrado de su cargo si no pide la inmediata detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio. “Es el responsable de más de 100 muertes”, expresó el Poder Ejecutivo a través de la Vocería Presidencial.

