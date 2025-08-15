en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Fentanilo: el Gobierno amenazó con recusar a Kreplak si no pide la inmediata detención del dueño del laboratorio y el juez le respondió
Después de que el Gobierno se metiera en la causa del fentanilo contaminado, procedente de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, e hiciera ayer un pedido de recusación del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, esta noche retrucó la partida y emitió un comunicado en el que amenazó con apartar al magistrado de su cargo si no pide la inmediata detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio. “Es el responsable de más de 100 muertes”, expresó el Poder Ejecutivo a través de la Vocería Presidencial.
LA NACION
Más notas de Javier Milei
Seguí leyendo
García Furfaro, mano a mano. La “orden de arriba” para clausurarlo, su admiración por Cristina y la relación con el “rey de la efedrina”
"Kirchnerismo nunca más". Milei asoció al peronismo con el escándalo del fentanilo y criticó a Kicillof: “Son zombis, termos y cabezas de pulpo”
Fentanilo. El Gobierno amenazó con recusar a Kreplak si no pide la inmediata detención del dueño del laboratorio y el juez le respondió
Más leídas de Política
- 1
Fentanilo mortal: observaciones, dudas y una investigación por el informe de la Anmat que advirtió “deficiencias críticas” pero no frenó la producción
- 2
Patricia Bullrich fue intervenida quirúrgicamente en una clínica de la ciudad de Buenos Aires
- 3
Golpe al Señor del Tabaco | La Corte ratificó la validez de un impuesto a los cigarrillos: Otero debe pagar hasta US$2000 millones
- 4
Elecciones 2025 | Milei se apega al libreto de campaña en la provincia y llama a “ponerle un freno” a Kicillof