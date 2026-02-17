Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Los días de Guillermo Francos fuera del poder: sus charlas con Milei, la advertencia sobre Caputo y por qué quiere volver
Ya transcurrieron 108 días desde que Guillermo Francos presentó su renuncia ante el presidente Javier Milei, empacó sus pertenencias y se fue de la Casa Rosada. Su abrupto final en el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) lo alejó de la toma de decisiones y de la gestión diaria del poder. Sin embargo, él prefiere no hablar de un retiro. Al contrario, aspira a reinventarse, más temprano que tarde, con el objetivo de retomar el protagonismo.
Milei y la maratón de “la Piba”, que no termina
La victoria cristalina y pura que creyó alcanzar Patricia Bullrich en el Senado corre el riesgo de escurrirse entre sus dedos. En la madrugada del jueves pasado, la media sanción a la reforma laboral fue una victoria política incuestionable para el Gobierno: un triunfo histórico en una de las reformas más necesarias y más resistidas de las últimas décadas en la Argentina. Con eso, Bullrich sumó una muesca valiosísima en su revólver político. Pero la maratón de “la Piba” contra la casta sindical que le puso aquel apodo a principios de los 2000 todavía no termina: después de casi treinta años del capítulo “la Piba versus los Gordos de la CGT”, la llegada a la meta sigue pendiente, y acaba de complicarse.
Los éxitos políticos se miden en el puro presente. Los triunfos reales y estructurales, en el mediano y largo plazo, cuando las leyes y las decisiones de Gobierno se concretan en resultados palpables. El problema para el Gobierno es que el futuro queda lejos, y en el presente, la taba del triunfo en el Senado se dio vuelta demasiado rápido. La munición gruesa que puede usar la oposición dura para complicar el tratamiento de la “modernización laboral” en la Cámara de Diputados salió del mismo Gobierno. Apenas horas después de terminada la votación por la reforma laboral, cayó el precio del triunfo en el Senado: la polémica por las licencias médicas y la cobertura salarial en caso de enfermedad coparon el centro de la escena.
Reforma laboral: la CGT definió una huelga general sin movilización para el día en que se trate el proyecto
ajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno sus cajas, la Confederación Genaral del Trabajo (CGT) resolvió hoy activar una huelga general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El debate legislativo podría ser este jueves o el miércoles 25.
El paro general de la CGT, el cuarto contra la gestión de Javier Milei, tendría la adhesión total de los gremios del transporte, según deslizaron fuente sindicales a LA NACION. La decisión significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.
Reforma laboral: el oficialismo busca sesionar este jueves en Diputados y aceptaría modificar el régimen de licencias por enfermedad
La cúpula oficialista de la Cámara de Diputados quiere avanzar, sin pausa pero sin riesgos, en su objetivo de convertir en ley el proyecto de “modernización laboral” antes de fin de mes. Todos los esfuerzos están puestos en asegurar el quorum en el recinto; si en las próximas horas se garantiza el guiño de los bloques aliados y de un sector de la oposición dialoguista, convocará este jueves mismo a sesionar. De concretarse el llamado, ese día se realizará la cuarta huelga general de la CGT contra la gestión libertaria.
Las negociaciones están al rojo vivo. Por ahora sigue firme la intención de firmar el dictamen de comisión el miércoles próximo. “Estamos cerca, estamos ajustando algunos votos”, deslizaron en la conducción de la bancada libertaria.
Lavarropas, heladeras y autos más baratos: boom importador con impacto en la producción
La apertura comercial que impulsó Javier Milei como parte de su estrategia antiinflacionaria empezó a mostrar un doble efecto. La mayor competencia externa se tradujo en bajas de precios en bienes transables, como ropa, electrodomésticos, electrónicos, neumáticos y autos. Pero en paralelo, los sectores industriales más expuestos a la competencia importada muestran caídas en la producción y el empleo, con una industria que cerró 2025 todavía por debajo de los niveles previos al cambio de gestión.
Desde el Gobierno sostienen que la apertura del comercio contribuyó a normalizar precios relativos luego de años de distorsiones y que la recuperación vendrá de sectores con mayor competitividad.
Según un análisis de la consultora PxQ, tras la eliminación de barreras, las importaciones crecieron con fuerza en 2025 y alcanzaron niveles comparables a los de períodos sin cepo. En valor, las compras externas aumentaron 25%, con fuerte incidencia en bienes de consumo y de capital.
