Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Causa Vialidad: la Justicia ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario patagónico Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena en su casa a seis años de prisión.
