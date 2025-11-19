LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del GobiernoTomas Cuesta - Getty Images South America

Causa Vialidad: la Justicia ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Federico González del Solar

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario patagónico Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena en su casa a seis años de prisión.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El nombre de Fernández Sagasti divide aguas en el peronismo, que redefine su mapa de poder en el Senado
    1

    El futuro de la Corte: el nombre de Fernández Sagasti divide aguas en el peronismo, que redefine su mapa de poder en el Senado

  2. Buscan impedir que asuma una senadora libertaria electa por sus vínculos con Fred Machado
    2

    Buscan impedir que asuma una senadora libertaria electa por sus vínculos con Fred Machado

  3. La oposición apuntará contra Javier y Karina Milei y los señalará como responsables políticos de la maniobra
    3

    Comisión investigadora $LIBRA: la oposición apuntará contra Javier y Karina Milei y los señalará como responsables políticos de la maniobra

  4. La guerra de los intereses materiales
    4

    La guerra de los intereses materiales

Cargando banners ...