Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

03.30 | El Gobierno oficializó un nuevo aumento para las jubilaciones a partir de octubre

El Gobierno fijó un nuevo aumento para las jubilaciones Archivo

Luego de que el se vetara la reforma jubilatoria, el gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para las jubilaciones que regirá a partir de octubre. Se espera que a estos nuevos montos se le sume el bono de $70.000 el cual queda por confirmar tal como viene haciendo el Gobierno desde marzo pasado.

A través de la resolución 798/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno aumentó la jubilación mínima de $234.539 a $244.320,56. A su vez, el haber máximo se fijó en $1.644.046,07 y las bases no imponibles partirán desde los $82.287,12 hasta los $2.674.292,72. Asimismo, se incrementó también el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor quedó establecido en $195.456,45.

03.00 | Se publicó el rechazo del Congreso al DNU por el que el Gobierno asignaba $100.000 millones de fondos reservados para la SIDE

Santiago Caputo y Javier Milei en la Casa Blanca

A través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, se oficializó este lunes el rechazo que hizo la Cámara de Diputados y Senadores al decreto de necesidad y urgencia 656/24 que asignaba $100.000 millones del presupuesto para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), organismo que maneja Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

Se trata de la resolución 32/2024 correspondiente al Senado de la Nación y la resolución 76/2024 de la Cámara baja. Cada una lleva la firma de su titular: Victoria Villarruel, por parte de la Cámara alta, y Martín Menem por el lado de Diputados. En tanto la acompañan las de Agustín Wenceslao Giustinian y Adrián Francisco Pagán.

02.30 | Se conoció un nuevo audio de una discusión entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez por una mujer

En medio de la investigación de la causa en la que la ex primera dama Fabiola Yañez denunció al exmandatario Alberto Fernández por violencia de género durante su estadía en la Quinta de Olivos, continúan apareciendo esquirlas del fuego cruzado entre la expareja presidencial. Este domingo por la noche, La Cornisa, el programa que Luis Majul conduce por LN+, reveló un nuevo audio de una discusión entre ambos, en donde Yañez le reclama a Fernández haber invitado a una mujer a almorzar a escondidas: “Vos me das el celular y yo leo, o me estás mintiendo”.

El nuevo audio sale a la luz en medio de las averiguaciones solicitadas por la Justicia sobre los teléfonos de Fernández, Yañez y de sus familiares, y luego de que fueran difundidas media docena de fotografías de la experiodista con golpes en su rostro, tras la declaración los Tribunales de su madre, Miriam Verdugo Yañez.

