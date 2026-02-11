Javier Milei, sobre Nicolás Maduro en una convención de ultraderecha: “Es un dictador, terrorista y tirano”

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este martes una distinción internacional por parte de la organización Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street. El mandatario participó mediante un video de la ceremonia que tuvo lugar en el club privado Mar-a-Lago. El contenido audiovisual incluyó definiciones sobre la política exterior argentina y definió al dirigente venezolano Nicolás Maduro como un exponente del socialismo que afectó la prosperidad de su país.

Javier Milei, sobre Nicolás Maduro: “Es un dictador, terrorista y tirano”

Durante su intervención, el titular del Poder Ejecutivo vinculó la figura del dirigente venezolano con la ejecución de un esquema represivo. El jefe de Estado manifestó: “Es un dictador, terrorista y tirano que no solo hundió a sus pies en la miseria más abyecta, sino que encabezó un régimen sangriento donde la muerte y la tortura estaban a la orden del día”.

El Presidente recibió el Premio a la Libertad Económica otorgado por la organización Latino Wall Street

El mandatario agradeció el Premio a la Libertad Económica desde Buenos Aires. Los compromisos de su agenda oficial impidieron el traslado físico hacia el estado de Florida, pero aún así el líder de La Libertad Avanza elogió la recuperación de valores occidentales bajo la conducción norteamericana.

Su discurso resaltó el cambio de rumbo en la geopolítica argentina mediante el acercamiento a Washington y Tel Aviv. Además, describió este movimiento como una corrección necesaria frente a la inoperancia de ciertos sectores internacionales.

Qué dijo sobre el impacto de la alianza comercial con Estados Unidos

El Presidente señaló que “la libertad es la madre de la prosperidad”. En su alocución, recordó las dificultades del pasado y criticó la postura del kirchnerismo frente a las relaciones internacionales. El mandatario calificó esa etapa como una de las épocas más oscuras por el rechazo a la integración con el mercado estadounidense.

El jefe de Estado ratificó el alineamiento geopolítico de la Argentina con Estados Unidos e Israel Markus Schreiber - AP

El titular del Ejecutivo sostuvo que “un acuerdo que sin duda será un gran paso adelante en una relación duradera y fructífera para nuestras naciones”. Según sus palabras, el comercio representa la vía principal hacia la paz y el crecimiento económico. Milei aseguró que los ciudadanos argentinos poseen un valor importante para ofrecer al mundo una vez que desaparecen las trabas del Estado.

Cómo fue la comitiva oficial y el encuentro con asesores republicanos

El evento contó con la presencia de delegados directos del esquema de poder del Gobierno. El presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, asistió a la gala en representación de la administración nacional.

Romo actuó como emisario de Santiago Caputo y mantuvo una reunión previa en Fort Lauderdale con el consultor estadounidense Roger Stone. El diálogo entre el diputado provincial y el exasesor de Donald Trump tuvo una duración de seis horas.

Daniel Parisini también integró la delegación que viajó al club Mar-a-Lago. La comitiva argentina interactuó con figuras relevantes de la política norteamericana en el marco de la Hispanic Prosperity Gala. El objetivo de este encuentro fue el homenaje a los 250 años de prosperidad en Estados Unidos y la puesta en valor del rol de la comunidad latina en el desarrollo económico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.