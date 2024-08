Javier Milei y el escándalo de Alberto Fernández, en vivo

Escuchar

04.00 | Casación anuló un fallo que le daba el “uso exclusivo” de terrenos a una comunidad mapuche en Villa Mascardi

Una bandera colgada por la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en la zona del lago Mascardi Ricardo Pristupluk - LA NACION

La Cámara Federal de Casación Penal anuló este jueves el fallo de un juez federal de Bariloche por el cual se le cedía a una comunidad mapuche el “uso exclusivo” de terrenos pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (APN). Fue luego de que la fiscalía y una asociación vecinal del lago Mascardi apelaran la decisión del juez Hugo Horacio Greca, favorable a la comunidad mapuche.

En ambos planteos se apoyó la sala I del máximo tribunal penal para revertir el fallo del Juzgado Federal de Bariloche, que el 26 de junio pasado resolvió homologar un acuerdo conciliatorio presentado por el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, del que participaron representantes de la comunidad mapuche, el Ministerio de la Mujer, las Madres de Plaza de Mayo y la APN, entre otros.

03.45 | Pese a la foto con Cristina Kirchner, La Cámpora se diferencia de Kicillof y presiona por recursos millonarios

Por Mariano Spezzapria

Pese a que Cristina Kirchner se tomó una foto con Axel Kicillof en los tribunales de Comodoro Py y otra en el Instituto Patria, como señal de reconciliación política, La Cámpora se mantiene en otra sintonía y marca diferencias con el gobernador cada vez que puede. El último cruce entre el gobierno bonaerense y la agrupación que conduce Máximo Kirchner se registró en el puerto de Dock Sud, una usina de recursos por los cuales se pelean tres municipios peronistas: Avellaneda, Lanús y Quilmes.

Según pudo saber LA NACION, los intendentes camporistas Julián Álvarez (Lanús) y Mayra Mendoza (Quilmes) le reprochan a Kicillof que la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Carla Monrabal, una funcionaria que depende de la administración bonaerense, no hizo mucho para compensar en términos presupuestarios a sus municipios respecto de lo que recauda Avellaneda, que gobierna Jorge Ferraresi, un declarado partidario del gobernador en la interna peronista.

03.30 | Análisis: el Congreso, de nuevo, un desafío para Milei

Por Claudio Jacquelin

Los planetas parecen alineados en favor del gobierno de Javier Milei. Pero puede ser un espejismo temporario. La agenda pública, dominada por escándalos y por acontecimientos nacionales e internacionales que sacaron del foco de atención al Gobierno y a la economía local, no impiden que la realidad siga su curso. Con múltiples desafíos abiertos.

La extensísima y renovada luna de miel de la que goza el Presidente con la opinión pública (también en otros planos) encuentra en la economía y en la política un panorama bastante más complejo. Asoma una hoja de ruta en la que se advierten señales de complicaciones y tensión. No hay autopista despejada. Ni sin peajes.

03.00 | Kicillof, con intendentes, se quejó de “la asfixia del Gobierno nacional” y aseguró que Milei les exige “un sacrificio inútil”

En sus redes sociales, el gobernador Axel Kicillof contó que este jueves llevó adelante de la firma de la cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal junto a 92 intendentes bonaerenses. Según señaló, se trata de “una herramienta imprescindible para que, frente a la asfixia a la que somete el Gobierno nacional, puedan contar con los recursos necesarios para seguir transformando la vida de sus vecinos y vecinas”.

“Son las y los intendentes quienes están en la primera línea dando respuesta a las necesidades de sus municipios. Ante el sacrificio inútil que nos exige el gobierno de Milei, desde la provincia estamos cumpliendo nuestro compromiso de acompañarlos con instrumentos que les permitan mejorar la calidad de vida en sus distritos”, sostuvo el mandatario provincial en su cuenta de X.

02.30 | Tamara Pettinato rompió el silencio en Blender: “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”

Tamara Pettinato rompió el silencio tras el video con el expresidente Alberto Fernández

El jueves pasado, Blender tomó la decisión de no emitir el programa Final Feliz, sorprendiendo a las más de 13 mil personas que esperaban el inicio del sitio en el canal oficial de YouTube. A esa altura, los videos que mostraban a Tamara Pettinato en un despacho de Casa de Gobierno, siendo filmada por el entonces presidente Alberto Fernández y manteniendo con él un diálogo tan hilarante como íntimo, habían tomado por asalto las redes.

Desde aquel momento, la hija de Roberto Pettinato se ausentó también de Bendita, el programa de El Nueve en el que oficia de panelista. Y, a pesar de haberse convertido en una de las personas más buscadas por los medios, se mantuvo alejada de las cámaras, con destino desconocido. Este jueves, Pettinato finalmente volvió a conducir y, como era de esperarse, se refirió por primera vez ante las cámaras a lo sucedido. “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”, dijo.

Más de 10 mil personas esperaban ansiosas el comienzo del envío, que al momento de comenzar, ya contaba con centenares de mensajes en el chat, algunos de apoyo a la conductora y otros exigiendo explicaciones. Sentada detrás del escritorio, vestida íntegramente de negro y mirando fijamente a la cámara, Pettinato empezó el programa haciendo un repaso de algunas de las especulaciones que se hicieron sobre ella en la última semana: “Que soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta V.I.P. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano, para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei. Que me escapé. Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir. Que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl, y salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65 del que conté una anécdota muy linda era él. Que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata, por él”.

02.00 | Lemoine se refirió a su discurso en el Congreso y dijo que fue una forma de visibilizar los “ninguneos a la denuncia de Fabiola Yañez”

Lilia Lemoine, durante su discurso en Diputados Captura

Un día después de contar durante una sesión en la Cámara de Diputados que fue violada en 2006, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine se refirió a su discurso en el Congreso y aseguró que “no estaba preparado”. Así, explicó que buscó llamar la atención de los que “burlonamente estuvieron hasta hoy tratando de ningunear el hecho de la denuncia de Fabiola Yañez” y apuntó contra el feminismo y el kirchnerismo.

De esta manera, comenzó en diálogo con TN: “Estoy muy bien, justamente. Eso por lo que yo pasé hace 18 años me hizo más fuerte porque también es mi personalidad así. En su momento me introduje en los medios y en cómo pueden ayudar a una mujer en una situación como esa o empeorarla totalmente”.

En tanto, habló sobre la aprobación en Diputados de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para investigar delitos y explicó en cuanto a su violación: “La policía hizo lo que tenía que hacer. El problema era que no había una base de datos genética, que ahora sí tenemos, donde se pueda ver la búsqueda y la detención. Además con un sistema de inteligencia que es el mejor que existe en este momento. Si este sistema hubiese existido, quizás lo hubiesen encontrado”.

