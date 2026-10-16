Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el FMI espera una “aceleración muy positiva de crecimiento económico para 2027″
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El Gobierno identificó a la marcha universitaria con una movida opositora y defendió el operativo de seguridad en el Congreso
El Gobierno se enfrentó este jueves a la quinta marcha federal universitaria, que reunió a una multitud frente al Congreso. Pero, a diferencia de las oportunidades anteriores, terminó con incidentes.
En la Casa Rosada buscaron ligar el reclamo de las universidades -que demandan a la administración libertaria que cumpla la ley de financiamiento educativo- a una movida orquestada por la oposición. En ese tren, culparon a grupos violentos por los desmanes que se desataron frente al Palacio Legislativo.
La situación se descontroló cuando todavía no había terminado el acto central, donde confluían alumnos, docentes, sindicatos y organizaciones. En tándem, cerca de la valla que protegía el Congreso, personas con el rostro tapado y mochilas rompían bancos y tiraban piedras.
Los gobernadores que hicieron un aporte clave a Milei para frustrar la sesión opositora en Diputadosgab
CÓRDOBA.- El oficialismo nacional finalmente contó con la ayuda de varios gobernadores para blindar el DNU 70/2023, aunque algunos nombres cambiaron sobre la hora. Las ausencias de legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) fueron cruciales.
Más sorpresivas fueron las ausencias de dos diputados de Unión por la Patria que responden al fueguino Gustavo Melella, quien se acercó a la Casa Rosada a raíz del proyecto por Malvinas, y al santiagueño Elías Suárez. Se trata de Agustín Tita y Estela Neder. En el caso de Córdoba, no estuvo Alejandra Torres.
Por falta de quorum, fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el DNU 70/23 de Milei
Pese a los intentos a contrarreloj para sumar avales, la oposición no logró reunir el quorum necesario para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/23 y tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. El auxilio de los gobernadores del norte y centro, con influencia directa sobre las bancadas provinciales, fue clave para el Gobierno, que obtuvo tras esta derrota un poco de aire con miras a dos temas que le interesan especialmente a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.
Los bloques críticos alcanzaron los 121 votos: les faltaron ocho para poder abrir el recinto. Entre las ausencias de peso destacaron los tres legisladores de Independencia alineados con Osvaldo Jaldo; los integrantes de Provincias Unidas Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Dos triunfos provisorios claves para el Gobierno
El 15-O se presentaba como un desafío significativo para el Gobierno, pero, al final, con mucho esfuerzo, varias concesiones de último momento y algunos aportes exógenos clave, se llevó dos imágenes triunfales. Adentro y afuera del Congreso.
Bajo la superficie, no obstante, quedan abiertas demandas insatisfechas, logros costosos para el oficialismo y varios interrogantes sin respuestas. Pero eso quedará para más adelante y es parte del tacticismo extremo al que ha apelado últimamente la Casa Rosada para sortear complicaciones. Por eso, este miércoles funcionarios y propagandistas libertarios festejaron en las redes sociales y medios de comunicación lo sucedido.
En el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición, debilitada por gobernadores amigables con el Gobierno, que hicieron ausentar a los legisladores que les responden, se quedó con el sabor amargo de una derrota, previsible, pero que hasta último momento se ilusionó con revertir. El Gobierno había dispuesto de varios recursos para neutralizar el embate.
Graves incidentes entre los manifestantes y la policía durante la marcha universitaria en el Congreso
Fuertes incidentes se registraron este jueves entre manifestantes y la policía durante la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.
Pasadas las 16, mientras algunos manifestantes rompían bancos y tiraban piedras, la policía arrojaba agua de sus camiones hidrantes y gases lacrimógenos. En total, se reportaron diez heridos y al menos 31 detenidos, incluido dos menores de edad.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional informaron que se encuentran trabajando en una denuncia penal contra los involucrados en los disturbios por resistencia y atentado a la autoridad, al orden constitucional y daño agravado.
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