Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario dijo que piensa un proyecto a “100 años” para la Argentina
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (6)
Ofensiva de palabra, retrocesos de hecho
En su versión política, el rocker Javier Milei reversiona un clásico de los Beatles. En vez de entonar Twist and shout, el Presidente desafina por estos días “shout and twist” (grita y gira).
Enojos, insultos y bravatas en el país y en el mundo para sostener una posición dominante, mantener la centralidad y sobreactuar poder, por un lado. Concesiones y fuertes retrocesos, por el otro, como táctica defensiva para no perder por demasiado en algunas pujas relevantes, mientras la economía le sigue dando números rojos. Ofensiva de palabra y retrocesos de hecho.
Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron en medio de una interna recargada
Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron este jueves, más de dos meses después del último encuentro que protagonizaron, en el que trascendió un compromiso de las distintas vertientes del peronismo por mantener vigentes las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al igual que en la cumbre anterior, confluirán con gobernadores y legisladores nacionales del justicialismo. Las PASO volvieron a estar en la agenda, al igual que el presupuesto nacional.
Las finanzas sostenibles, entre la pérdida de su impulso y sus barreras y oportunidades
Las operaciones financieras acopladas a la economía con propósito de generar efectos sociales y ambientales positivos perdieron terreno en los últimos dos años en la Argentina, al menos en las modalidades de créditos bancarios y emisión de títulos de deuda, y según las conclusiones de un mapeo realizado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad de Innovación Social (Cesis) de la Universidad Austral, conla Fundación Alimentaris.
Los “reyes de la mentira”, del upgrade a la desesperación
“Los reyes de la mentira” se llamaban a sí mismos. Tenían un plan claro: infiltrarse en algún organismo del Estado vinculado a la Salud, como “troyanos”, y en unos años ganar lo suficiente para retirarse en Tenerife. Lo consiguieron; al menos la primera parte. Con Pablo Atchabahian, un exfuncionario de los gobiernos más diversos a la cabeza, colocaron a Daniel Garbellini en un puesto clave de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tomaron el control de las compras de medicamentos, direccionaron pagos y garantizaron “sobreprecios sistemáticos” a empresarios, de acuerdo con el dictamen que presentaron ayer los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
Renunció Daniel González a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería
Daniel González anunció este jueves su salida del Gobierno, en el que se desempeñaba como secretario de Coordinación de Energía y Minería del ministro de Economía, Luis Caputo. La noticia se conoció por boca de él mismo, durante su participación en Las tres anclas, el programa del streaming oficialista Carajo. Fuentes del Palacio de Hacienda señalaron a LA NACION que no será reemplazado.
Javier Milei admitió que la economía no evoluciona como esperaba y lo adjudicó a un “shock externo”
El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la reciente suba del riesgo país, que superó este jueves la barrera de los 700 puntos, y al estancamiento de la economía, que, admitió, no evoluciona como esperaba.
El primer mandatario adjudicó esta situación a un shock externo relacionado con la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y las guerras en Ucrania e Irán. “Los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos”, expresó en declaraciones radiales.
El gobierno de Trump blanqueó la “preocupación” de sus empresas por la ley Malvinas, postergada en el Congreso
Un día antes de entrevistarse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el influyente subsecretario de Estado, Christopher Landau, blanqueó la preocupación de las empresas norteamericanas por una parte de la ley de defensa de la soberanía nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso: el proyecto no solo establecesanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra compañías asociadas a ellas en otros proyectos.
- 1
- 2
Con cambios y concesiones, el oficialismo logró aprobar en Diputados su proyecto de propiedad privada
- 3
Chaco: condenaron a cuatro “cueveros” que escondían millones en los paneles de un auto y a la sociedad que usaron como fachada
- 4
El oficialismo reclamó la vuelta a comisión del proyecto de morosidad y levantó la sesión