Javier Milei y sus medidas, en vivo: el mandatario dijo que piensa un proyecto a “100 años” para la Argentina

En su versión política, el rocker Javier Milei reversiona un clásico de los Beatles. En vez de entonar Twist and shout, el Presidente desafina por estos días “shout and twist” (grita y gira).

Enojos, insultos y bravatas en el país y en el mundo para sostener una posición dominante, mantener la centralidad y sobreactuar poder, por un lado. Concesiones y fuertes retrocesos, por el otro, como táctica defensiva para no perder por demasiado en algunas pujas relevantes, mientras la economía le sigue dando números rojos. Ofensiva de palabra y retrocesos de hecho.