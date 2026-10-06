Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: Luis Caputo dijo que el Presidente es un “faro ideológico”
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Emerenciano Sena lleva dos semanas de huelga de hambre para exigir que le otorguen prisión domiciliaria
El exdirigente piquetero Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, lleva adelante una huelga de hambre en la cárcel para exigir que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Sena protesta bajo esa modalidad desde hace dos semanas, lo que generó que sea derivado a un hospital.
Mitos y verdades de la elección brasileña
Parte de la realidad argentina está ocupada por lo que ocurre en Brasil, país al que estamos unidos por infinidad de lazos. Uno de ellos, inmodificable: la geografía. Los comicios en Brasil tienen varias lecturas. Hay datos indiscutibles en su significado. Otros plantean algunos interrogantes, como afirmaciones sobre la dimensión internacional de esa contienda. El dato más importante es la derrota de Lula.
Esteban Bullrich, exministro de Educación: “Hay que reconocer algo incómodo: los problemas educativos llevan mucho tiempo”
El exministro de Educación y senador nacional, Esteban Bullrich, se refirió a los resultados de las pruebas PISA 2025 -que mostraron un nuevo retroceso de la Argentina en todas las materias- y planteó una serie de propuestas para revertir la crisis. Bullrich aseguró que la resolución de estos problemas “llevan muchos años” y llamó a los distintos espacios políticos a consensuar sobre cómo afrontarlos.
Reunión del Cari. Ante el embajador británico, el canciller Quirno fustigó la “ocupación” de las Islas Malvinas
El embajador británico, David Cairns, se movía algo incómodo en su asiento. A pocos pasos, y desde el escenario, el canciller Pablo Quirno era contundente. “El Gobierno británico no solo se niega a entablar negociaciones para solucionar la disputa de soberanía (de Malvinas), sino que adopta medidas unilaterales relativas a la explotación de los recursos naturales en los espacios marítimos que forman parte de la controversia”, afirmaba el canciller en el nutrido salón de la Rural, en Palermo.
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Entrevista exclusiva a Jack Ford desde Malvinas: “Estamos decepcionados; a principios de año Milei habló de los deseos de autodeterminación”