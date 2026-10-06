Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: Luis Caputo dijo que el Presidente es un “faro ideológico”

Parte de la realidad argentina está ocupada por lo que ocurre en Brasil, país al que estamos unidos por infinidad de lazos. Uno de ellos, inmodificable: la geografía. Los comicios en Brasil tienen varias lecturas. Hay datos indiscutibles en su significado. Otros plantean algunos interrogantes, como afirmaciones sobre la dimensión internacional de esa contienda. El dato más importante es la derrota de Lula.