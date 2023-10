escuchar

Luego del segundo debate presidencial, Patricia Bullrich contó que su prima Fabiana Cantilo le hizo “un trabajo” para curarla del “mal de ojo” que la propia cantante le había diagnosticado. La anécdota tuvo tal repercusión que la artista consideró necesario aclarar que su aporte al bienestar de la candidata no tuvo ninguna intencionalidad política, sino que se trató de una acción que haría con cualquier persona.

“Quiero contarles algo, chicos: resulta que, en general, hago servicio con la gente que me rodea y no pertenezco a ningún partido político. Hago servicio con la gente que me parece que necesita ayuda, entonces”, dijo en una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

El relato que dio lugar a la aclaración de la artista fue durante una entrevista que ofreció a Radio Mitre el jueves de la semana pasada donde analizó su paso por las dos instancias en las que, junto con sus competidores, expuso sus propuestas: primero en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y después en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“En el primero estaba destruida. Estaba como… parecía tarada. Tomaba agua y se me secaba la boca, se me paralizaba la lengua. Decía: ‘La gente va a pensar que soy estúpida’. Después me vi y me la banqué bastante bien. Y en el segundo fui con el hacha a decir las cosas de frente”, recordó y luego detalló la particular conversación: “Me llamó Fabi y me dijo ‘aunque usted no crea está ojeada. Yo sé que no cree nada, pero le estoy haciendo un trabajo’. Y ahora el ojo lo tengo bien, así que me hizo un buen trabajo Fabi”.

En ese contexto Bullrich destacó que tuvo “mala leche” en ambos encuentros y describió el vínculo que tiene con su prima: “Fabi Cantilo me prende velas y me hace cosas, me dice que estoy desprotegida”.

Ante la trascendencia del episodio, aunque sin mencionar explícitamente a su familiar, Cantilo recurrió a sus redes sociales para expresar su mensaje. “Quiero que eso quede claro, que hago servicio con la gente que a mí me parece que necesita ayuda. Puede ser de cualquier parte, de cualquier clase social, de cualquier partido, puede ser de mi familia o no: lo hago con el fin de ayudar a la gente que a mi me parece que se lo merece o que necesita”, dijo.

A fin de ser clara y contundente, citó un fragmento del cásico “Circo Beat” de Fito Páez y agregó: “Yo no pertenezco a ningún ismo”. “Que quede claro eso. Porque yo soy fan de Jesús, de Buda y de Narcóticos Anónimos”, señaló en alusión a la organización que trabaja en la recuperación de personas con adicciones alrededor de todo el mundo.

