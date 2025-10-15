La expresidenta Cristina Kirchner y otros dirigentes del peronismo rechazaron este martes las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los pronunciamientos ocurrieron después de los comentarios del mandatario norteamericano sobre la ayuda financiera a la Argentina durante una reunión bilateral con Javier Milei en la Casa Blanca. La oposición calificó las declaraciones como un “intervencionismo electoral” y llamó a votar contra el oficialismo en los comicios del 26 de octubre.

Qué dijo Cristina Kirchner tras el encuentro de Milei y Trump

Cristina Kirchner fue la primera en reaccionar a las palabras del presidente estadounidense. La jefa del Partido Justicialista a nivel nacional emitió un mensaje en su cuenta de la red social X desde su domicilio en San José 1111. La publicación contenía una frase irónica dirigida al electorado. “¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!“, escribió la exmandataria.

Cristina Kirchner ironizó desde su prisión domiciliaria: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!" (X)

El mensaje de la exmandataria constituye un llamado directo al electorado a pocos días de los comicios legislativos. La frase, cargada de sarcasmo, busca transformar la declaración del presidente estadounidense en un argumento de campaña contra el oficialismo.

Cuál fue la declaración de Trump que generó el rechazo

El comentario del presidente de Estados Unidos tuvo lugar en Washington. Durante la reunión con la comitiva nacional, Trump condicionó el apoyo financiero de su país, sellado con el Departamento del Tesoro, al resultado de las elecciones legislativas argentinas.

Ante una pregunta de LA NACION en la Casa Blanca, el mandatario fue explícito. “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, afirmó el presidente norteamericano. Su frase generó un fuerte ruido económico y fue interpretada por el principal partido de oposición como una prueba de la intervención estadounidense en el proceso electoral.

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral

Trump también se refirió al plan de auxilio para el país. “El plan puede fallar, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance. Todo puede fallar”, respondió.

Qué otros referentes del peronismo se pronunciaron

El exministro de Economía, Sergio Massa, también manifestó su rechazo a las afirmaciones de Trump. “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras pymes, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras universidades... eso es lo único que nos va a hacer grandes”, remarcó Massa. El dirigente puso la frase en mayúsculas y acompañó el mensaje en X con un video de una entrevista que ofreció en el canal LN+ durante la campaña nacional de 2023.

“Nuestro campo, nuestras industrias... eso es lo único que nos va a hacer grandes” (X)

Máximo Kirchner, jefe del PJ bonaerense y de La Cámpora, utilizó su cuenta de Instagram. Publicó una historia con una foto de espaldas de Milei. “Mientras el presidente de Estados Unidos, de frente, condiciona la ayuda según a quién votemos, Milei mira a su pueblo con la nuca”, escribió en el posteo.

Jorge Taiana, primer candidato de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, se sumó a las críticas. “¡Presidente Trump basta de extorsionar al pueblo argentino! A cualquier extorsión se responde con valentía y denunciando a los responsables de la amenaza”, sostuvo. Agregó que los argentinos sabrán qué hacer el 26 de octubre si la disyuntiva es entre frenar a Milei o aceptar que Estados Unidos dicte el voto.

Jorge Taiana llamó a responder a la "extorsión con valentía"

Juan Grabois, el número tres de la misma lista, usó palabras muy duras. “Si hay algo peor que ser un arrastrado, es ser un arrastrado fracasado, humillado, condicionado y despechado”, afirmó. Grabois comparó al mandatario argentino con un animal. “Es literalmente el perro que mueve el rabo con docilidad, que da la patita y hace el muertito a ver si le tiran un huesito”. Finalizó su mensaje en X con la palabra “asco”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariano Spezzapria.