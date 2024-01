Torres reclamó “prudencia” al Gobierno y que denuncie “con nombre y apellido” si alguien pide coimas

escuchar

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dijo que el Gobierno nacional “debería apelar a la prudencia” y que “en el caso de que haya algún pedido de coima u otro delito” en el Congreso para la aprobación de la ley ómnibus, como afirmó el presidente Javier Milei en las últimas horas, debería denunciarlo ante la Justicia “con nombre y apellido”. El funcionario ya se había manifestado de manera similar este domingo, cuando se sumó a la crítica del diputado radical de Córdoba, Rodrigo de Loredo.

“Es extraña la declaración. No entendemos la afirmación de un supuesto pacto. Nos llama la atención. Tenemos una excelentísima relación con los gobernadores, no hay conflictos. Acá no hay nada para negociar. Siempre se reciben sugerencias para mejorar la ley, se aclaran inquietudes, el norte es el norte y no se modifica ni se va a modificar nunca”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa al ser consultado sobre esos dichos.

Este lunes, Torres, en diálogo con radio La Red, opinó: “Hay que diferenciar lo que es un sector de la política carroñera que quiere que este Gobierno dure cuatro meses, porque lo dijeron de manera pública, de quienes queremos que le vaya bien porque queremos que a la Argentina le vaya bien”.

“Es frustrante ver que entramos en una lógica de trabajo conjunto, con respeto, donde el viernes tuvimos una reunión excelente, y el lunes abrimos el diario y [el titular] dice que somos todos chorros y coimeros. No creo que tiene lógica”, expresó Torres. “La campaña terminó y la Argentina necesita resultados”, ahondó el gobernador.

Para el gobernador de Chubut, “no hay que tener miedo a discutir cuestiones que son superadoras” respecto del proyecto de ley “Bases”. “Manifestar alguna diferencia en cuestiones técnicas, y otras conceptuales, que se tiene sobre economías regionales eso no hace que haya intereses espurios o que nuestros representantes quieran poner palos en las ruedas”, afirmó Torres.

El gobernador chubutense ya había cuestionado este fin de semana los dichos “peligrosos y profundamente irrespetuosos”, del presidente Milei acerca del presunto pedido de sobornos para aprobar en el Congreso el DNU 70/23 y el proyecto de ley ‘Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos’, dos herramientas por medio de las cuales el Gobierno impulsa reformas estructurales.

Torres aseguró que su administración estaba “dando muestras de velar por la gobernabilidad” del país, más allá de haber expresado en su momento, junto a otros gobernadores patagónicos, su rechazo a las modificaciones en materia pesquera contempladas en el proyecto de ley ‘Bases’. “Con el tema de la pesca armamos una mesa sectorial y fue un caso de éxito en la negociación”, agregó el funcionario sureño.

El gobernador confirmó que este miércoles participará de una reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) en la que los mandatarios de las provincias petroleras evaluarán la política energética del Gobierno. “El capítulo de hidrocarburos (incluido en la ley ómnibus) es muy bueno, pero queremos manifestar algunas diferencias en cuestiones técnicas sobre las que sería torpe avanzar de manera inconsulta”, sostuvo Torres, quien no fue el único en mostrarse contrariado por las declaraciones del Presidente, que culpó a los integrantes del Congreso si no se aprueba la megaley.

Torres reclamó “prudencia” al Gobierno y que denuncie “con nombre y apellido” si alguien pide coimas Matilde Campodonico - AP

“[Las declaraciones de Milei] no van a amedrentar nuestro comportamiento que, pese a los agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite, para llevar adelante su plan sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables”, sostuvo De Loredo.

Y siguió: “Ninguna de las materias abordadas en los paquetes normativos tienen vinculación con la urgente situación económica. Empezando con el DNU, que está operativo y surtiendo efectos desde el 29 de diciembre. De manera que esas herramientas ya las tienen. Y en todo el texto de la ley ómnibus no hay ningún plan monetario ni fiscal de estabilización”.

“Durante cuatro años el presidente fue determinante en que la inflación es un proceso monetario y no multicausal como siempre argumentó el kirchnerismo, resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria”, acusó De Loredo.

“Es una cuestión tribunera”

Torres se diferenció del anuncio hecho por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien propuso la creación de una moneda propia para el distrito ante la crisis económica que aqueja a la provincia. ”Es una cuestión más tribunera que real. Me parece una locura que una provincia se corte sola diciendo que va a emitir una cuasimoneda”, opinó.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, propuso la creación de una causimoneda para la provincia Marcelo Aguilar - LA NACION

En tanto, el chubutense mencionó la posibilidad de plantearle a la empresa estatal YPF “subconcesionar” algunas áreas de hidrocarburos localizadas en Chubut porque, a su criterio, no están siendo explotadas como se debería. El objetivo de esa intención, señaló, es “generar más laburo en algunas áreas, crecer y exportar”.

A su vez, Torres cuestionó el proyecto del Gobierno de privatizar YPF: “Es una empresa que hoy vale un tercio de lo que debería valer. Una compañía con esos activos sería poco inteligente venderla en un momento en que vale mucho menos de lo que debería valer”. Dijo que para él el tema de la privatización “tiene que ser desde una mirada más pragmática” porque es una empresa “rentable”.

Si bien Torres no quiso opinar directamente sobre la interna de Pro porque afirmó estar “abocado cien por cien a la gestión y no sería prudente”, señaló: “Si vemos que se desvirtúa y no es un camino correcto que puede comprometer el partido, en ese caso sí seguramente presentemos alguna propuestas para que se compita y se vote”. “Es sano que se vote en los partidos, que haya una interna”, resaltó el gobernador.

LA NACION