Sin vueltas: la receta definitiva para hacer garrapiñadas navideñas en casa

Conocé cómo es el procedimiento para hacer este snack dulce sin perder demasiado tiempo ni dinero

Aprendé cómo hacer garrapiñadas navideñas en 15 minutos
Las garrapiñadas se volvieron las infaltables para celebrar las Fiestas, tanto en Navidad como en Año Nuevo están presentes en la mesa dulce y pertenecen al grupo de favoritas por sobre otras comidas como el pan dulce, el budín e incluso el turrón. Aprendé a continuación cómo replicar una receta fácil y sencilla sin perder demasiado tiempo.

Las garrapiñadas son populares en las Fiestas por su sabor especial y distinción frente a otras comidas dulces
Garrapiñadas de Navidad, un clásico irresistible

Ingredientes:

  • 125 g de maní pelado y sin sal o almendras peladas.
  • 80 ml de agua.
  • 100 g de agua.

Paso a paso:

1

Preparación del almíbar

  • En una olla volcá el agua y el azúcar y cociná a fuego medio en una hornalla.
  • Cuando a las burbujas les cueste romper, añadí las almendras o el maní pelado previamente tostados.
2

Cocción de las almendras

  • Revolvé la preparación con una cuchara de madera de manera constante. Es importante que juegues con la temperatura del fuego. Sacá y poné la olla para que el azúcar solidifique rápido.
  • Una vez que el fruto seco quede bien escarchado, añadí un chorro de esencia de vainilla y revolvé sobre el fuego hasta que queden caramelizados completamente.
  • Cuando alcanzaron el color deseado, retirá del fuego y serví.
Receta clásica de garrapiñadas
Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 15 minutos.

