Receta de matzá casero ideal para la semana de Pesaj

El matzá es un pan típico de la costumbre hebrea que se consume durante la Pascua Judía o Pesaj, fecha en que se conmemora la liberación de ese pueblo de la esclavitud egipcia. La masa de esta comida es fina, sin levadura y tiene pocos ingredientes como protagonistas, ya que se pensó para ser de fácil transporte durante la travesía en el desierto a la “tierra prometida”.

La textura y sabor son similares a los de una galletas gruesas y crujientes, que recuerda a las de arroz. Suele acompañarse de sal y manteca. En la actualidad, muchas familias lo compran en el supermercado, pero es muy fácil prepararlo en casa. A continuación, conoce cómo es la receta original.

El matzá es un pan fino y crujiente que recuerda cuando el pueblo judío escapó de la esclavitud egipcia Liudmila L_Shtandel - (Fuente: iStock- Liudmila Chernetska)

Cómo hacer el matzá típico de la Pascua Judía

Ingredientes:

2 tazas de harina (preferentemente kosher).

1/2 cucharadita de sal común (opcional).

1 taza de agua.

Paso a paso:

1 Preparación de los utensilios

Precalentá el horno a 200 °C.

Forrá una bandeja para horno con papel manteca.

Tené a mano un pincel de repostería y un tenedor.

Programá el temporizador por 18 minutos.

2 Para la masa

Mezclá 2 tazas de harina con ½ cucharadita de sal (si la usás).

Agregá 1 taza de agua.

Formá un bollo liso y homogéneo.

Si la masa queda pegajosa, espolvoreá harina extra.

Cortá la masa en 8 o 12 trozos y estiralos con un palo de amasar.

Colocalos en la bandeja para horno y pinchalos con el tenedor.

1 Cocción

Antes de cocinar, mojá con el pincel la masa.

Una vez que el pan esté dorado, retirar del horno y dejar que se enfríe.

Untar con manteca.

Receta de matzá

Tiempo de elaboración: 18 minutos.

Tiempo de cocción: 3 minutos.