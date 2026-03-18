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Receta de matzá casero ideal para la semana de Pesaj

Este tradicional pan hebreo es famoso por su extrema delgadez, ya que no tiene levadura; conocé el paso a paso para cocinarlo en casa y celebrar la liberación judía como corresponde

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Descubrí cómo hacer el matzá original para celebrar la Pascua Judía
Descubrí cómo hacer el matzá original para celebrar la Pascua Judía(Fuente: iStock- yulka3ice)

El matzá es un pan típico de la costumbre hebrea que se consume durante la Pascua Judía o Pesaj, fecha en que se conmemora la liberación de ese pueblo de la esclavitud egipcia. La masa de esta comida es fina, sin levadura y tiene pocos ingredientes como protagonistas, ya que se pensó para ser de fácil transporte durante la travesía en el desierto a la “tierra prometida”.

La textura y sabor son similares a los de una galletas gruesas y crujientes, que recuerda a las de arroz. Suele acompañarse de sal y manteca. En la actualidad, muchas familias lo compran en el supermercado, pero es muy fácil prepararlo en casa. A continuación, conoce cómo es la receta original.

El matzá es un pan fino y crujiente que recuerda cuando el pueblo judío escapó de la esclavitud egipcia Liudmila
El matzá es un pan fino y crujiente que recuerda cuando el pueblo judío escapó de la esclavitud egipcia LiudmilaL_Shtandel - (Fuente: iStock- Liudmila Chernetska)

Cómo hacer el matzá típico de la Pascua Judía

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina (preferentemente kosher).
  • 1/2 cucharadita de sal común (opcional).
  • 1 taza de agua.

Paso a paso:

1

Preparación de los utensilios

  • Precalentá el horno a 200 °C.
  • Forrá una bandeja para horno con papel manteca.
  • Tené a mano un pincel de repostería y un tenedor.
  • Programá el temporizador por 18 minutos.
2

Para la masa

  • Mezclá 2 tazas de harina con ½ cucharadita de sal (si la usás).
  • Agregá 1 taza de agua.
  • Formá un bollo liso y homogéneo.
  • Si la masa queda pegajosa, espolvoreá harina extra.
  • Cortá la masa en 8 o 12 trozos y estiralos con un palo de amasar.
  • Colocalos en la bandeja para horno y pinchalos con el tenedor.
1

Cocción

  • Antes de cocinar, mojá con el pincel la masa.
  • Una vez que el pan esté dorado, retirar del horno y dejar que se enfríe.
  • Untar con manteca.
Receta de matzá
Receta de matzá

Tiempo de elaboración: 18 minutos.

Tiempo de cocción: 3 minutos.

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