Receta de matzá casero ideal para la semana de Pesaj
Este tradicional pan hebreo es famoso por su extrema delgadez, ya que no tiene levadura; conocé el paso a paso para cocinarlo en casa y celebrar la liberación judía como corresponde
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El matzá es un pan típico de la costumbre hebrea que se consume durante la Pascua Judía o Pesaj, fecha en que se conmemora la liberación de ese pueblo de la esclavitud egipcia. La masa de esta comida es fina, sin levadura y tiene pocos ingredientes como protagonistas, ya que se pensó para ser de fácil transporte durante la travesía en el desierto a la “tierra prometida”.
La textura y sabor son similares a los de una galletas gruesas y crujientes, que recuerda a las de arroz. Suele acompañarse de sal y manteca. En la actualidad, muchas familias lo compran en el supermercado, pero es muy fácil prepararlo en casa. A continuación, conoce cómo es la receta original.
Cómo hacer el matzá típico de la Pascua Judía
Ingredientes:
- 2 tazas de harina (preferentemente kosher).
- 1/2 cucharadita de sal común (opcional).
- 1 taza de agua.
Paso a paso:
Preparación de los utensilios
- Precalentá el horno a 200 °C.
- Forrá una bandeja para horno con papel manteca.
- Tené a mano un pincel de repostería y un tenedor.
- Programá el temporizador por 18 minutos.
Para la masa
- Mezclá 2 tazas de harina con ½ cucharadita de sal (si la usás).
- Agregá 1 taza de agua.
- Formá un bollo liso y homogéneo.
- Si la masa queda pegajosa, espolvoreá harina extra.
- Cortá la masa en 8 o 12 trozos y estiralos con un palo de amasar.
- Colocalos en la bandeja para horno y pinchalos con el tenedor.
Cocción
- Antes de cocinar, mojá con el pincel la masa.
- Una vez que el pan esté dorado, retirar del horno y dejar que se enfríe.
- Untar con manteca.
Tiempo de elaboración: 18 minutos.
Tiempo de cocción: 3 minutos.
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