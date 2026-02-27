Los irresistibles panqueques de tiramisú que son furor en las redes sociales

El tiramisú es uno de los postres más famosos del mundo y se encuentra dentro de los más codiciados por su sabor inigualable que combina el café con el queso mascarpone. Pero más allá de lo tradicional, hay quienes dieron un paso más e innovaron con esta receta típica italiana e idearon el panqueque o hotcake con ingredientes similares. Aprende cómo hacerlo en casa sin cometer errores y disfrutar de un desayuno o merienda inigualable.

Los panqueques son ideales para comer en el desayuno o el almuerzo por su efecto de saciedad en el estómago (Fuente: Pexels)

Panqueque de tiramisú viral listo en 15 minutos

Ingredientes:

2 tazas de harina.

2 cucharaditas de polvo para hornear.

½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

3 cucharadas de azúcar.

1½ tazas de suero de leche.

½ taza de café.

2 cucharaditas.

2 huevos.

3 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida.

½ taza de chocolate negro picado.

250 g de queso mascarpone.

2 cucharadas de azúcar impalpable.

Cacao en polvo para decorar.

Miel para rociar.

Paso a paso:

1 Premezcla

Precalentá el horno a temperatura máxima.

En un bol mezclá la harina, el bicarbonato, el polvo de hornear y el azúcar.

En un recipiente distinto uní el suero de leche, el café y los dos huevos. Batí enérgicamente.

Agregá a esta mezcla la harina con la manteca derretida y ¼ del chocolate picado.

Dejá reposar la masa por 5 minutos.

2 Armado del relleno

En un bol unir el mascarpone, el azúcar impalpable y la vainilla.

3 Cocción

En una sartén antiadherente verté una porción de la masa y hacé el primer panqueque.

Hacé los panqueques que alcancen con la cantidad de masa y retirarlos de la precocción con los bordes dorados.

Colocalos en una bandeja y luego cocinalos en el horno por 5 minutos.

Retirá y untá con el relleno de mascarpone.

Verté miel sobre ellos y espolvoreá cacao en polvo.

Servir.

Receta hotcakes de tiramisú

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo total de elaboración: 30 minutos.