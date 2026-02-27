Los irresistibles panqueques de tiramisú que son furor en las redes sociales
Aprendé cómo hacer esta receta reversionada para disfrutar en el desayuno o la merienda sin cometer errores; guardá esta sugerencia para replicarla cuando tengas antojos
El tiramisú es uno de los postres más famosos del mundo y se encuentra dentro de los más codiciados por su sabor inigualable que combina el café con el queso mascarpone. Pero más allá de lo tradicional, hay quienes dieron un paso más e innovaron con esta receta típica italiana e idearon el panqueque o hotcake con ingredientes similares. Aprende cómo hacerlo en casa sin cometer errores y disfrutar de un desayuno o merienda inigualable.
Panqueque de tiramisú viral listo en 15 minutos
Ingredientes:
- 2 tazas de harina.
- 2 cucharaditas de polvo para hornear.
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
- 3 cucharadas de azúcar.
- 1½ tazas de suero de leche.
- ½ taza de café.
- 2 cucharaditas.
- 2 huevos.
- 3 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida.
- ½ taza de chocolate negro picado.
- 250 g de queso mascarpone.
- 2 cucharadas de azúcar impalpable.
- Cacao en polvo para decorar.
- Miel para rociar.
Paso a paso:
1
Premezcla
- Precalentá el horno a temperatura máxima.
- En un bol mezclá la harina, el bicarbonato, el polvo de hornear y el azúcar.
- En un recipiente distinto uní el suero de leche, el café y los dos huevos. Batí enérgicamente.
- Agregá a esta mezcla la harina con la manteca derretida y ¼ del chocolate picado.
- Dejá reposar la masa por 5 minutos.
2
Armado del relleno
- En un bol unir el mascarpone, el azúcar impalpable y la vainilla.
3
Cocción
- En una sartén antiadherente verté una porción de la masa y hacé el primer panqueque.
- Hacé los panqueques que alcancen con la cantidad de masa y retirarlos de la precocción con los bordes dorados.
- Colocalos en una bandeja y luego cocinalos en el horno por 5 minutos.
- Retirá y untá con el relleno de mascarpone.
- Verté miel sobre ellos y espolvoreá cacao en polvo.
- Servir.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo total de elaboración: 30 minutos.
