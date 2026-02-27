LA NACION

Los irresistibles panqueques de tiramisú que son furor en las redes sociales

Aprendé cómo hacer esta receta reversionada para disfrutar en el desayuno o la merienda sin cometer errores; guardá esta sugerencia para replicarla cuando tengas antojos

Descubrí cómo hacer panqueques o hotcakes de tiramisú en simples pasos
El tiramisú es uno de los postres más famosos del mundo y se encuentra dentro de los más codiciados por su sabor inigualable que combina el café con el queso mascarpone. Pero más allá de lo tradicional, hay quienes dieron un paso más e innovaron con esta receta típica italiana e idearon el panqueque o hotcake con ingredientes similares. Aprende cómo hacerlo en casa sin cometer errores y disfrutar de un desayuno o merienda inigualable.

Los panqueques son ideales para comer en el desayuno o el almuerzo por su efecto de saciedad en el estómago
Panqueque de tiramisú viral listo en 15 minutos

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina.
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear.
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
  • 3 cucharadas de azúcar.
  • 1½ tazas de suero de leche.
  • ½ taza de café.
  • 2 cucharaditas.
  • 2 huevos.
  • 3 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida.
  • ½ taza de chocolate negro picado.
  • 250 g de queso mascarpone.
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable.
  • Cacao en polvo para decorar.
  • Miel para rociar.

Paso a paso:

1

Premezcla

  • Precalentá el horno a temperatura máxima. 
  • En un bol mezclá la harina, el bicarbonato, el polvo de hornear y el azúcar. 
  • En un recipiente distinto uní el suero de leche, el café y los dos huevos. Batí enérgicamente. 
  • Agregá a esta mezcla la harina con la manteca derretida y ¼ del chocolate picado. 
  • Dejá reposar la masa por 5 minutos. 
2

Armado del relleno

  • En un bol unir el mascarpone, el azúcar impalpable y la vainilla. 
3

Cocción

  • En una sartén antiadherente verté una porción de la masa y hacé el primer panqueque.
  • Hacé los panqueques que alcancen con la cantidad de masa y retirarlos de la precocción con los bordes dorados. 
  • Colocalos en una bandeja y luego cocinalos en el horno por 5 minutos. 
  • Retirá y untá con el relleno de mascarpone. 
  • Verté miel sobre ellos y espolvoreá cacao en polvo.
  • Servir. 
Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo total de elaboración: 30 minutos.

