Navidad 2025: este es el precio del pan dulce de Pertutti

El pan dulce de Pertutti encabeza la lista de los pan dulce más buscados por los consumidores de Buenos Aires debido a su receta de casi un siglo de antigüedad. Los locales de la firma y los sitios de venta digital ya exhiben los costos de las diferentes versiones disponibles para esta Navidad.

El precio del pan dulce de Pertutti

El valor de venta al público en cualquiera de las sedes de la empresa es de $38.000 el kilo para la versión clásica una opción que representa la preparación tradicional que los clientes eligen cada temporada. El comercio dispone también de una variedad con frutos secos, con un precio que alcanza los $45.000 el kilo. Los consumidores acceden a presentaciones en envases metálicos para una mejor conservación o para obsequios, donde la opción simple cuesta $48.000 y la versión recargada tiene un costo de $55.000.

Las sucursales de Pertutti exhiben las diferentes versiones de su pan dulce artesanal con opciones de envío a todo el país (Instagram: @pertuttiresto)

El alcance de la comercialización supera los límites de la Ciudad de Buenos Aires, ya que, ofrece un servicio de envíos a distintos puntos del país. Los compradores realizan el encargo directamente en el sitio web oficial de la compañía.

Los pan dulce más famosos de Buenos Aires

El restaurante Plaza Mayor compite en el sector con su sede en la calle Venezuela 1399. El local del barrio de Monserrat comercializa su pan dulce a un precio de $36.000 el kilo. Los clientes tienen la posibilidad de llevar una unidad o una caja que contiene 4 kilos del postre navideño.

El pan dulce de Plaza Mayor comercializa su pan dulce a un precio de $36.000 el kilo (Fuente: Instagram/@plazamayorok)

Federico Yahbes, dueño y chef del establecimiento, explicó a LA NACION que “se trata de una variedad clásica, que respeta la original de Milán”. La receta posee 40 años de historia y surgió bajo la supervisión de Tita, la abuela italiana del cocinero. La preparación destaca por la abundancia de frutos secos, frutos escurridos y pasas de uva.

Por otro lado, la pastelería Betular Patisserie presentó su colección denominada El Cascanueces en el barrio de Villa Devoto. El postre de edición limitada de Damián Betular cuesta $56.000 la pieza de 750 gramos. La receta utiliza cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semi amargo. El producto termina con un craquelin de cacao y avellanas en la parte superior. La propuesta apunta a un público que busca sabores modernos y técnicas de autor.

El postre de edición limitada de Damián Betular cuesta $56.000 la pieza de 750 gramos (Fuente: Betular Pâtisserie)

Los locales de Maru Botana Dulce y Salado ofrecen una opción basada en la receta especial de la pastelera. Este postre típico tiene un valor de $46.000 el kilo. El público elige entre la versión tradicional con frutos secos y cobertura de glasé de limón o el modelo clásico de Maru, con chocolate en su interior y en la cobertura externa. Las sucursales de la cocinera exhiben estas piezas junto a sus tortas habituales.

El pan dulce de Maru Botana, uno de los más codiciados, puede adquirirse en sus sucursales (Fuente: Maru Botana Dulce y Salado)

En Levando, despacho de pan utiliza materia prima orgánica para sus preparaciones, con un proceso de fermentación lenta que garantiza una miga liviana y húmeda. La pieza de medio kilo vale $20.000 y contiene frutos secos, cranberries y pasta de naranja natural. Existe también un modelo de 850 gramos por un precio de $35.000. Este formato mayor se entrega en caja y representa una de las opciones más económicas del circuito artesanal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.