Cuánto cuesta el nuevo panettone helado de Freddo
La cadena argentina lanzó una edición limitada de este postre en versión cremosa y colmada de frutos secos; enterate de qué está hecho y su valor
El pan dulce se volvió furor estas Fiestas y en las panaderías y pastelerías más famosas de la Argentina se dieron a conocer sus panettone tan codiciados. Quien no quiso quedar fuera de este boom es la cadena Freddo, que lanzó a principios de diciembre una versión helada para compartir en familia y amigos. Enterate cómo podés conseguirla y cuánto cuesta en el mercado.
La fábrica se volvió emblemática en nuestro país, con locales esparcidos en varias provincias e incluso en el exterior. Tras consolidarse por su helado premium al mejor estilo argentino, ahora incorporó un producto estrella que ya conquistó el paladar de varios clientes.
¿Cuánto cuesta el panettone helado de Freddo?
El pan dulce pesa un kilo y se ofrece en todos los locales de la Argentina por un valor de $63.000. Según informaron desde sus cuentas oficiales, rinde 12 porciones y tiene dos sabores: chocolate y pistacho.
¿Cómo está hecho el panettone helado de Freddo?
Este postre se volvió viral en las redes sociales y miles comenzaron a comentar sobre su sabor único. Quienes todavía no tuvieron la oportunidad de probarlo, a continuación se explicita en detalle los ingredientes que lo componen.
De acuerdo a lo que indicó la fábrica, el pan dulce está hecho con helado de vainilla con agua de azahar, frutos secos, intenso chocolate amargo y trocitos de naranja confitada.
Como detalle extra, trae una salsa de chocolate o de pistacho para que puedas bañar la superficie cubierta de frutos.
