Sin harina ni horno: tres postres helados para la mesa dulce de Navidad

Si no tenés conocimientos culinarios y sentís que la gastronomía no es lo tuyo, pero tenés ganas de sorprender a tus seres queridos con un plato casero y especial, aprendé cómo replicar algunas de estas tres recetas de postres sin la necesidad de que utilices el horno ni harina.

Manjares navideños: tres ideas irresistibles para la mesa dulce

Tiramisú Ferrero

Para el postre

6 trufas Ferrero Rocher.

1 cucharada de coco rallado.

500 g de queso mascarpone.

200 ml de crema de leche.

100 de azúcar impalpable.

100 ml de leche.

14 galletitas vainillas.

Para la decoración

1 cucharada de coco rallado.

Paso a paso:

1 Relleno del postre

En una licuadora triturar las trufas de Ferrero. Cuando estén hechas polvo, añadir el coco y volver a licuar.

Volcar el azúcar impalpable, el queso mascarpone y la crema de leche en un bol.

Batir con una batidora hasta que espese.

Agregar los ingredientes secos triturados.

Pasar todo a una manga pastelera.

2 Armado del tiramisú

Verté un poco en la base de un molde de vidrio y arriba colocá un piso de vainillas remojadas previamente en leche.

Cubrir con un poco de crema y luego colocar otra capa de vainillas.

Verté el resto de la crema en la superficie y decorá con coco rallado.

Refrigerar hasta el momento de comer.

Tiramisú Ferrero, una opción deliciosa sin usar el horno (Fuente: PetitChef)

Tiempo de elaboración total: 20 minutos.

Vasitos de turrón y chocolate

Ingredientes:

Para la base

75 g de galletas tipo María.

40 g de manteca derretida.

Para la capa de turrón

60 g de crema de leche.

60 ml de leche entera.

50 g de turrón blanco blando.

1 cucharada de gelatina sin sabor.

Para la capa de chocolate

60 g de crema de leche.

60 ml de leche entera.

50 g de chocolate negro.

1 cucharada de gelatina sin sabor.

Paso a paso:

1 Para la base

Triturá las galletitas en una licuadora y añadí la manteca para formar una pasta sólida para la base.

Repartir la masa en la base de cada vaso y conservá en la heladera.

2 Capa de turrón

Colocá la leche en un bol e hidratá la gelatina.

En una olla poné a calentar la crema y colocá el turrón en trozos. Revolvé hasta que se disuelva por completo.

Añadí la leche con la gelatina y mezclá todo.

Cociná durante unos minutos sin dejar de revolver con una cuchara de madera.

Sacar los vasitos de la heladera y volcar la mezcla. Inclinalos un poco para que en la otra mitad puedas verter el sabor a chocolate.

Refrigerar 30 minutos.

3 Para la capa de chocolate

Mientras, repetí el paso anterior, pero en lugar de colocar el turrón, colocarás el chocolate negro trozado.

Cuando la crema esté lista y hayan pasado los 30 minutos, retirá de la heladera los vasitos y vulcanismo la última preparación.

Refrigerá los postres por 1 hora o hasta antes de servir.

Cómo hacer los vasitos de chocolate y sabor turrón

Tiempo de preparación: 1 hora y 45 minutos.

Mini lemon pies

Ingredientes:

Para la base

30 g de manteca derretida.

3 galletitas tipo María.

Para la crema

2 limones.

75 g de azúcar.

3 huevos.

1 cucharada de maicena.

72 g de manteca.

Para el merengue

1 clara de huevo a temperatura ambiente.

60 g de azúcar.

20 de agua.

Paso a paso:

1 Para la base

Triturá las galletitas en una licuadora y añadí la manteca para formar una pasta sólida para la base.

Repartir la masa en la base de cada vaso y conservá en la heladera.

2 Para hacer la crema

Mezclar en una olla los huevos, la maicena y el azúcar.

Añadir el jugo de un limón y la ralladura de los dos limones.

Cocinar a fuego medio con una cuchara de madera hasta que espese.

Cuando la crema tenga la consistencia deseada, apartar del fuego y agregar la manteca en trozos.

Revolvé hasta que quede todo homogéneo.

Refrigerar por 15 minutos.

Transcurrido el tiempo, dividí la crema en los vasitos y conservá en la heladera.

3 Para el merengue

En una olla disolver el azúcar en agua y cociná a fuego medio.

Cuando se forme un almíbar espeso, retirá del fuego.

Mientras batí la clara de huevo a punto nieve.

Cuando el merengue esté hecho, volcá poco a poco el almíbar sin dejar de batir.

Una vez incorporado todo, decorar con el merengue los vasitos con crema de limón y refrigerar hasta antes de servir.

Vasitos de lemon pie

Tiempo de elaboración total: 2 horas 30 minutos.