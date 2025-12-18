Sin harina ni horno: tres postres helados para la mesa dulce de Navidad
Enamorate de estas opciones dulces para sorprender a tus invitados durante la noche del 24 de diciembre; aprendé cómo ahorrar tiempo y dinero
Si no tenés conocimientos culinarios y sentís que la gastronomía no es lo tuyo, pero tenés ganas de sorprender a tus seres queridos con un plato casero y especial, aprendé cómo replicar algunas de estas tres recetas de postres sin la necesidad de que utilices el horno ni harina.
Manjares navideños: tres ideas irresistibles para la mesa dulce
Tiramisú Ferrero
Para el postre
- 6 trufas Ferrero Rocher.
- 1 cucharada de coco rallado.
- 500 g de queso mascarpone.
- 200 ml de crema de leche.
- 100 de azúcar impalpable.
- 100 ml de leche.
- 14 galletitas vainillas.
Para la decoración
- 1 cucharada de coco rallado.
Paso a paso:
Relleno del postre
- En una licuadora triturar las trufas de Ferrero. Cuando estén hechas polvo, añadir el coco y volver a licuar.
- Volcar el azúcar impalpable, el queso mascarpone y la crema de leche en un bol.
- Batir con una batidora hasta que espese.
- Agregar los ingredientes secos triturados.
- Pasar todo a una manga pastelera.
Armado del tiramisú
- Verté un poco en la base de un molde de vidrio y arriba colocá un piso de vainillas remojadas previamente en leche.
- Cubrir con un poco de crema y luego colocar otra capa de vainillas.
- Verté el resto de la crema en la superficie y decorá con coco rallado.
- Refrigerar hasta el momento de comer.
Tiempo de elaboración total: 20 minutos.
Vasitos de turrón y chocolate
Ingredientes:
Para la base
- 75 g de galletas tipo María.
- 40 g de manteca derretida.
Para la capa de turrón
- 60 g de crema de leche.
- 60 ml de leche entera.
- 50 g de turrón blanco blando.
- 1 cucharada de gelatina sin sabor.
Para la capa de chocolate
- 60 g de crema de leche.
- 60 ml de leche entera.
- 50 g de chocolate negro.
- 1 cucharada de gelatina sin sabor.
Paso a paso:
Para la base
- Triturá las galletitas en una licuadora y añadí la manteca para formar una pasta sólida para la base.
- Repartir la masa en la base de cada vaso y conservá en la heladera.
Capa de turrón
- Colocá la leche en un bol e hidratá la gelatina.
- En una olla poné a calentar la crema y colocá el turrón en trozos. Revolvé hasta que se disuelva por completo.
- Añadí la leche con la gelatina y mezclá todo.
- Cociná durante unos minutos sin dejar de revolver con una cuchara de madera.
- Sacar los vasitos de la heladera y volcar la mezcla. Inclinalos un poco para que en la otra mitad puedas verter el sabor a chocolate.
- Refrigerar 30 minutos.
Para la capa de chocolate
- Mientras, repetí el paso anterior, pero en lugar de colocar el turrón, colocarás el chocolate negro trozado.
- Cuando la crema esté lista y hayan pasado los 30 minutos, retirá de la heladera los vasitos y vulcanismo la última preparación.
- Refrigerá los postres por 1 hora o hasta antes de servir.
Tiempo de preparación: 1 hora y 45 minutos.
Mini lemon pies
Ingredientes:
Para la base
- 30 g de manteca derretida.
- 3 galletitas tipo María.
Para la crema
- 2 limones.
- 75 g de azúcar.
- 3 huevos.
- 1 cucharada de maicena.
- 72 g de manteca.
Para el merengue
- 1 clara de huevo a temperatura ambiente.
- 60 g de azúcar.
- 20 de agua.
Paso a paso:
Para la base
- Triturá las galletitas en una licuadora y añadí la manteca para formar una pasta sólida para la base.
- Repartir la masa en la base de cada vaso y conservá en la heladera.
Para hacer la crema
- Mezclar en una olla los huevos, la maicena y el azúcar.
- Añadir el jugo de un limón y la ralladura de los dos limones.
- Cocinar a fuego medio con una cuchara de madera hasta que espese.
- Cuando la crema tenga la consistencia deseada, apartar del fuego y agregar la manteca en trozos.
- Revolvé hasta que quede todo homogéneo.
- Refrigerar por 15 minutos.
- Transcurrido el tiempo, dividí la crema en los vasitos y conservá en la heladera.
Para el merengue
- En una olla disolver el azúcar en agua y cociná a fuego medio.
- Cuando se forme un almíbar espeso, retirá del fuego.
- Mientras batí la clara de huevo a punto nieve.
- Cuando el merengue esté hecho, volcá poco a poco el almíbar sin dejar de batir.
- Una vez incorporado todo, decorar con el merengue los vasitos con crema de limón y refrigerar hasta antes de servir.
Tiempo de elaboración total: 2 horas 30 minutos.
