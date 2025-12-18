LA NACION

Sin harina ni horno: tres postres helados para la mesa dulce de Navidad

Enamorate de estas opciones dulces para sorprender a tus invitados durante la noche del 24 de diciembre; aprendé cómo ahorrar tiempo y dinero

Si no tenés conocimientos culinarios y sentís que la gastronomía no es lo tuyo, pero tenés ganas de sorprender a tus seres queridos con un plato casero y especial, aprendé cómo replicar algunas de estas tres recetas de postres sin la necesidad de que utilices el horno ni harina.

Manjares navideños: tres ideas irresistibles para la mesa dulce

Tiramisú Ferrero

Para el postre

  • 6 trufas Ferrero Rocher.
  • 1 cucharada de coco rallado.
  • 500 g de queso mascarpone.
  • 200 ml de crema de leche.
  • 100 de azúcar impalpable.
  • 100 ml de leche.
  • 14 galletitas vainillas.

Para la decoración

  • 1 cucharada de coco rallado.

Paso a paso:

1

Relleno del postre

  • En una licuadora triturar las trufas de Ferrero. Cuando estén hechas polvo, añadir el coco y volver a licuar.
  • Volcar el azúcar impalpable, el queso mascarpone y la crema de leche en un bol.
  • Batir con una batidora hasta que espese.
  • Agregar los ingredientes secos triturados.
  • Pasar todo a una manga pastelera.
2

Armado del tiramisú

  • Verté un poco en la base de un molde de vidrio y arriba colocá un piso de vainillas remojadas previamente en leche.
  • Cubrir con un poco de crema y luego colocar otra capa de vainillas.
  • Verté el resto de la crema en la superficie y decorá con coco rallado.
  • Refrigerar hasta el momento de comer.
Tiempo de elaboración total: 20 minutos.

Vasitos de turrón y chocolate

Ingredientes:

Para la base

  • 75 g de galletas tipo María.
  • 40 g de manteca derretida.

Para la capa de turrón

  • 60 g de crema de leche.
  • 60 ml de leche entera.
  • 50 g de turrón blanco blando.
  • 1 cucharada de gelatina sin sabor.

Para la capa de chocolate

  • 60 g de crema de leche.
  • 60 ml de leche entera.
  • 50 g de chocolate negro.
  • 1 cucharada de gelatina sin sabor.

Paso a paso:

1

Para la base

  • Triturá las galletitas en una licuadora y añadí la manteca para formar una pasta sólida para la base.
  • Repartir la masa en la base de cada vaso y conservá en la heladera.
2

Capa de turrón

  • Colocá la leche en un bol e hidratá la gelatina.
  • En una olla poné a calentar la crema y colocá el turrón en trozos. Revolvé hasta que se disuelva por completo.
  • Añadí la leche con la gelatina y mezclá todo.
  • Cociná durante unos minutos sin dejar de revolver con una cuchara de madera.
  • Sacar los vasitos de la heladera y volcar la mezcla. Inclinalos un poco para que en la otra mitad puedas verter el sabor a chocolate.
  • Refrigerar 30 minutos.
3

Para la capa de chocolate

  • Mientras, repetí el paso anterior, pero en lugar de colocar el turrón, colocarás el chocolate negro trozado.
  • Cuando la crema esté lista y hayan pasado los 30 minutos, retirá de la heladera los vasitos y vulcanismo la última preparación.
  • Refrigerá los postres por 1 hora o hasta antes de servir.
Tiempo de preparación: 1 hora y 45 minutos.

Mini lemon pies

Ingredientes:

Para la base

  • 30 g de manteca derretida.
  • 3 galletitas tipo María.

Para la crema

  • 2 limones.
  • 75 g de azúcar.
  • 3 huevos.
  • 1 cucharada de maicena.
  • 72 g de manteca.

Para el merengue

  • 1 clara de huevo a temperatura ambiente.
  • 60 g de azúcar.
  • 20 de agua.

Paso a paso:

1

Para la base

  • Triturá las galletitas en una licuadora y añadí la manteca para formar una pasta sólida para la base.
  • Repartir la masa en la base de cada vaso y conservá en la heladera.
2

Para hacer la crema

  • Mezclar en una olla los huevos, la maicena y el azúcar.
  • Añadir el jugo de un limón y la ralladura de los dos limones.
  • Cocinar a fuego medio con una cuchara de madera hasta que espese.
  • Cuando la crema tenga la consistencia deseada, apartar del fuego y agregar la manteca en trozos.
  • Revolvé hasta que quede todo homogéneo.
  • Refrigerar por 15 minutos.
  • Transcurrido el tiempo, dividí la crema en los vasitos y conservá en la heladera.
3

Para el merengue

  • En una olla disolver el azúcar en agua y cociná a fuego medio.
  • Cuando se forme un almíbar espeso, retirá del fuego.
  • Mientras batí la clara de huevo a punto nieve.
  • Cuando el merengue esté hecho, volcá poco a poco el almíbar sin dejar de batir.
  • Una vez incorporado todo, decorar con el merengue los vasitos con crema de limón y refrigerar hasta antes de servir.
Tiempo de elaboración total: 2 horas 30 minutos.

