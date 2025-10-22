Para inexpertos: el paso a paso para cocinar los tradicionales cuernitos salados sin grasa
Descubrí cómo hacer esta receta sencilla y que acompaña desde hace tiempo las jornadas de estudio y trabajo de los argentinos
LA NACION
Los cuernitos son un típico bizcocho de masa salada que se volvió popular en la Argentina tras la última oleada inmigratoria española. Si bien allí suelen prepararse en algunos pueblos y regiones, aquí se volvió un snack digno para acompañar el mate de la mañana o la tarde. Aprendé cómo realizar el paso a paso de esta receta simple en su versión libre de grasa.
Aliados del mate: la guía simple para lograr unos cuernitos exquisitos
Ingredientes:
- 300 g de harina 0000.
- 3 cucharadas de sal.
- 100 g de margarina.
- 15 g de levadura fresca.
- 1 taza de agua tibia.
Paso a paso:
1
Preparación de la masa
- En un bowl mezclar la harina, la sal y la margarina hasta alcanzar un granulado homogéneo.
- Disolvé la levadura en agua tibia y volcala sobre la preparación seca.
2
Amasado
- Formá la masa con las manos.
- Cuando obtengas un bollo liso, cubrilo con un paño y dejalo reposar a temperatura ambiente por 30 minutos. El objetivo es que suplique su tamaño.
3
Armado de los cuernitos
- Transcurrido el tiempo, estirá la masa con un palote de madera. El grosor de la capa debe tener 2 cm.
- Cortá la masa en tiras de 10 cm de largo y enrrollá los extremos. Luego entrecruzá los rollos en forma de cuernos y colocalos en una bandeja para horno previamente pincelada con aceite y enharinada.
- Dejá reposar la preparación 15 minutos extra. Pincelá la superficie con agua o yema de huevo.
4
Cocción
- Luego cociná en el horno a 180° C hasta que se doren.
- Retirar, desmoldar en caliente y servir en frío.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de preparación total: 1 hora y 15 minutos.
LA NACION
