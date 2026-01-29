Para principiantes: cómo hacer los tradicionales ñoquis del 29 con la receta de la abuela

En el primer día 29 del 2026, no podés dejar pasar la oportunidad de comer ñoquis y continuar con esta tradición milenaria que se remonta a la época romana, cuando, según la leyenda, los guerreros antes de ir a pelear comían los gnocchi como símbolo de buena fortuna y augurio positivo, aunque la fecha era indiferente.

Recién en los siglos XIX y XX, en la Argentina, gracias a la inmigración italiana, se replicó esta receta típica. ¿Y por qué adoptaron los días 29 para comerla? Esto se debe a San Panteleón, quien en la Edad Media se convirtió en un médico católico adinerado al que se le atribuyeron decenas de milagros. Como forma de agradecimiento a Dios, este hombre donó toda su fortuna a los más necesitados.

La receta del ñoqui de papa es una derivación del ñoqui de sémola, típico de Italia (Fuente: pexels)

Cada 29, cuando se concebía el último día hábil antes de iniciar el ciclo de pagos, las personas más pobres comían gnocchi por ser una opción barata. Además, lo hacían como forma de petitorio para San Panteleón, para que les proveyera de dinero suficiente en su vida.

Por ese motivo, las familias italodescendientes comen ñoquis todos los 29 y debajo del plato colocan billetes, para atraer la buena fortuna y prosperidad a la casa, según Italia Segreta.

Cómo hacer los ñoquis del 29 igual que la abuela (Fuente: pexels)

Ñoquis del 29: fáciles, deliciosos y con el mismo sabor que los hacían las abuelas

Ingredientes:

Para la pasta

500 g de papa.

1 huevo.

1 cucharadita de sal.

110 g de harina 0000.

Para la salsa

8 tomates pasados y triturados.

1 hoja de laurel.

Sal a gusto.

1 chorrito de aceite de oliva.

Orégano a gusto.

Paso a paso:

1 Cocción de la papa

Pelá y cortá las papas en trozos pequeños.

Poné a hervir la hortaliza. Esperá hasta que esté bien blandita.

Cuando las papas estén cocidas, colalas. Esperá a que se enfríen y hacé un puré con ellas y en medio añadí el huevo.

2 Armado del bollo

Volcá en la mesada el puré frío.

Incorporá la harina hasta formar un bollo sólido.

Dividí el bollo en trozos del tamaño de un puño.

Estirá en forma de cilindros y cortá los ñoquis. Al mismo tiempo poné a hervir agua.

Con un tenedor hacé las marcas características.

Cuando estén listos, poné a hervir los ñoquis.

Te darás cuenta de que están a punto cuando empiezan a flotar en el agua.

3 Para la salsa

En una sartén volcá el tomate triturado y condimentá.

Calentá a fuego medio y añadí la hoja de laurel.

Agregá la sal y el orégano.

Por último, incorpora un chorrito de aceite de oliva.

Cómo hacer ñoquis de papa

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.