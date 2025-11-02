Receta para el día nublado en Buenos Aires: cómo hacer tortas fritas en pocos minutos

Este domingo amaneció nublado en la ciudad de Buenos Aires y el resto del conurbano. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hasta el mediodía permanecerá en estas condiciones. Incluso, en algunos sitios se registrarán lluvias aisladas. Luego de las 13.00 también se esperan chaparrones, por lo que es una ocasión perfecta para preparar tortas fritas, en simples pasos y sin gastar demasiado dinero.

Ideales para el mate de la mañana o de la tarde, las tortas fritas son el manjar que los argentinos piensan cada vez que la jornada amanece con nubes o probabilidades de llovizna. Por ese motivo, no pierdas la oportunidad de hacer este tradicional plato que es el mejor compañero del mate.

Las tortas fritas son ideales para acompañar el mate de la tarde y mayor aún cuando está nublado (Fuente: iStock - bhofack2)

Tortas fritas: la receta original para replicar un domingo de lluvia

Ingredientes:

250 g de harina común 0000.

150 g de harina leudante.

1 cucharadita de sal.

300 ml de agua caliente.

1 ½ cucharaditas de grasa de cerdo o vacuna.

Aceite para freír.

Azúcar para espolvorear.

Paso a paso:

1 Amasado

Colocar en un bol la harina común y leudante (también podés hacerlo sobre la mesada). Hacer un hueco en el centro y espolvorear la sal.

Incorporar el agua caliente de a poco y la grasa. Mezclar hasta integrar todo y formar un bollo liso.

Dejá reposar por 30 minutos (hay quienes lo dejan 12 horas para un resultado mejor).

2 Preparación de las tortas fritas

Transcurrido el tiempo, dividir la masa en bolitas pequeñas del tamaño de un puño adulto. Estirarlos y hacer los típicos discos.

Al mismo tiempo calentar el aceite para freír en una olla a fuego máximo y cuando rompa hervor, disminuir la temperatura a media.

3 Cocción

Hacé un agujero en el centro de cada torta frita para una cocción uniforme. Cocinar.

Cuando estén doradas, retirarlas del fuego y colocarlas en una bandeja con papel servilleta (así absorbe el exceso de aceite). Espolvorear azúcar encima.

Tortas fritas, la receta clásica argentina

Tiempo de cocción: 5 minutos por cada torta frita.

Tiempo de preparación total: 60 minutos.

Tips adicionales:

Si preferís la versión dulce , podés reemplazar la sal por el azúcar y añadir ralladura de naranja o canela.

, podés reemplazar la sal por el azúcar y añadir ralladura de naranja o canela. Para hacer tortas fritas rellenas, se recomienda no hacer un agujero en el centro antes de la cocción. Esto permitirá que leve. Al retirar el disco del aceite, con una manga, se puede rellenar el interior hueco con dulce ce leche.