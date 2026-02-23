Receta de papas fritas crocantes para disfrutar este lunes con el inicio de Gran Hermano

Este lunes empieza Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con una propuesta innovadora en la que convocó a los exparticipantes de ediciones anteriores. Para disfrutar de este estreno televisivo en una noche que se prevé con lluvias aisladas, tené en cuenta hacer un menú delicioso y, para ello, no pueden faltar las papas fritas crocantes. A continuación, aprende cómo hacerlas sin cometer errores.

Parece que las papas fritas son un tipo de plato sencillo, pero no siempre a todo el mundo le quedan crujientes, sino más bien con exceso de aceite y hasta crudas en el interior. El éxito para que resulten perfectas reside en ciertos pasos previos y durante la cocción que deben respetarse a rajatabla. Este invento que surgió en Bélgica y que más tarde dio la vuelta al mundo es uno de los favoritos por los argentinos para compartir en un contexto de celebración. Animate a hacerlas pese a que no tengas conocimientos culinarios.

Las papas fritas son el menú ideal para compartir en casa cuando hay lluvia y un evento televisivo importante (Fuente: Pexels)

Receta de papas fritas crocantes

4 papas grandes.

1 litro de aceite.

Sal al gusto.

Paso a paso:

1 Preparación de las papas

Pelá las papas y lavalas bien.

Cortá cada una en bastones de 1 cm de ancho por 5 de largo.

Colocalas en un bol con agua bien fría. Esto permitirá que el almidón se desprenda y así se evitará que el resultado quede pastoso.

Retirarlas del agua después de 30 minutos.

Enjuagá el contenido dos veces.

Secalas con papel de servilleta.

2 Cocción

En una sartén verté la mitad del aceite y calentalo a fuego medio. En otra sartén u olla verté el resto del aceite y calentalo a fuego máximo.

Cuando rompa hervor el aceite de la sartén número 1, colocá solo un puñado de papas. Deben quedar bien cubiertas.

Después de 5 a 7 minutos, retirar y pasarlas al aceite más caliente.

Repetir el paso con todos los puñados de papas.

3 Emplatado

A medida que retires las papas cocidas del aceite caliente, colocalas en un recipiente envuelto de servilletas de papel de cocina para que absorba el excedente.

Luego pasalas a otra fuente definitiva.

Espolvoreá sal al gusto.

Podés darles un golpe de horno si las primeras papas se enfriaron cuando terminaste de cocinar la última tanda.

Papas fritas crocantes

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.