Para un día nublado: la nueva versión de grisines caseros sin amasar y listos en 15 minutos
Existen diversas opciones ideales para acompañar el mate de la tarde, enterate del paso a paso de esta receta típica italiana, pero con un toque argentino que sin dudas te va a encantar
En los días nublados y con probabilidades de lluvia, no hay mejor actividad que cocinar algo rico para el mate y compartir ese momento con la familia o amigos. Si disponés de pocos ingredientes, despreocupate, porque con tan solo tres elementos podés hacer unos grisines dulces irresistibles para la tarde. Aprendé el paso a paso y ahorrá tiempo y dinero.
Los grisines nacieron en el siglo XVII en Italia, de la mano del panadero Antonio Brunero, que los inventó como una opción más liviana para el estómago maltrecho del príncipe Vittorio Amadeo, quien más tarde se convertiría en el rey de Sicilia y Cerdaña. Debido a su fácil digestión y durabilidad en el tiempo, a diferencia del pan, es que los nobles copiaron la receta y la replicaron entre ellos, hasta que décadas más tarde recién las clases bajas pudieron reproducirla y también disfrutar de este manjar.
De origen italiano pero con toque argentino: los grisines dulces para acompañar el mate en un día nublado
Ingredientes:
- 2 tapas de pascualina clásica.
- Azúcar c/n.
- Manteca o margarina para untar a temperatura ambiente.
Paso a paso:
Preparación del grisin
- Estirá las tapas de pascualinas sobre la mesada con un palote de madera. El grosor debe ser intermedio, sin que la masa se rompa.
- Untá con manteca o margarina.
- Espolvoreá azúcar encima.
- Cortá la masa en tiras largas.
- Acomodá cada tira en una bandeja previamente enmantecada y enharinada.
Cocción de los grisines
- Cociná la preparación en el horno a una temperatura de 190 °C hasta que se doren.
- Retirá los grisines y colocalos en un frasco o canasta.
- Servir.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 20 minutos.
