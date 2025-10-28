Sin horno: la pizza frita que es furor en Nápoles y podés replicar en casa

La pizza frita napolitana nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hornos a leña fueron destruidos y el acceso a ingredientes se tornó difícil para las familias. Es por ello que encontrar en la fritura una forma de cocinar la masa de este plato típico y al mismo tiempo innovaron en el método. Gracias a ello, surgió una variante que en la actualidad es un boom en las ventas callejeras por su sabor y fácil manera de transportar.

Aprendé cómo hacer la pizza frita en tu casa con ingredientes accesibles y sin cometer errores.

La pizza frita es furor en Nápoles por su sabor particular gracias al aceite de oliva (Fuente: Dissapore)

Como en Nápoles: la guía tradicional para hacer pizza frita

Ingredientes:

Para la masa

250 g de harina 0.

250 g de harina 00.

10 g de levadura de cerveza.

1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen.

300 ml de agua.

2 cucharaditas de sal.

Aceite de girasol para freír.

Para la superficie

1 cebolla.

400 g de tomates pelados.

Aceite de oliva extra virgen.

Sal.

Pimienta.

Albahaca.

Mozzarella.

Paso a paso:

1 Armado de la masa

En un bol colocar la harina 00, la sal y mezclar.

Añadir el aceite de oliva y homogeneizar todo.

En un bol aparte colocar la harina 0 y la levadura.

Hacer una corona y en el centro sumar la masa anterior.

Si es necesario, agregar agua para formar un bollo liso y elástico.

Una vez listo, colocale un papel film al bollo y dejalo reposar por dos horas en un lugar cálido sin corriente de aire.

2 Preparación de la salsa

Freí las cebollas en aceite de oliva.

Cuando estén doradas, agregá los tomates previamente pelados y pisados con el tenedor.

Condimentar con sal y diferentes especias (a gusto) y cocinar por 20 minutos a fuego lento.

Mientras, una vez que el bollo de masa haya doblegado su tamaño, dividirlo en bollos más pequeños, del tamaño de un puño. Estiralos con un palote y dejalos reposar.

3 Cocción de la pizza

Calentar el aceite en una olla grande.

Cuando rompa hervor, añadir de a un disco de pizza y freír a fuego medio.

Una vez que la masa quede completamente dorada, retirar y secar con papel de servilleta.

Repetir el procedimiento con cada disco de pizza.

A medida que retirás de la cocción los discos, colocá salsa por encima y queso mozzarella y hojas de albahaca.

Servir.

Cómo hacer pizza frita

Tiempo de cocción: entre 5 a 7 minutos por disco de pizza.

Tiempo de preparación total: 3 horas.

Tips adicionales:

Hay quienes antes de freír la masa arman una especie de empanada con el relleno de la salsa y el queso. Luego cocinan todo en el aceite de oliva.