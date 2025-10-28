LA NACION

Sin horno: la pizza frita que es furor en Nápoles y podés replicar en casa

Esta receta se volvió un tipo de comida rápida en Italia, pero su historia se remonta a varias décadas atrás; seguí el procedimiento y lográ un resultado único

La pizza frita es una opción sencilla para compartir en familia sin utilizar el horno (imagen ilustrativa)
La pizza frita es una opción sencilla para compartir en familia sin utilizar el horno (imagen ilustrativa)(Fuente: Pexels)

La pizza frita napolitana nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hornos a leña fueron destruidos y el acceso a ingredientes se tornó difícil para las familias. Es por ello que encontrar en la fritura una forma de cocinar la masa de este plato típico y al mismo tiempo innovaron en el método. Gracias a ello, surgió una variante que en la actualidad es un boom en las ventas callejeras por su sabor y fácil manera de transportar.

Aprendé cómo hacer la pizza frita en tu casa con ingredientes accesibles y sin cometer errores.

La pizza frita es furor en Nápoles por su sabor particular gracias al aceite de oliva
La pizza frita es furor en Nápoles por su sabor particular gracias al aceite de oliva(Fuente: Dissapore)

Como en Nápoles: la guía tradicional para hacer pizza frita

Ingredientes:

Para la masa

  • 250 g de harina 0.
  • 250 g de harina 00.
  • 10 g de levadura de cerveza.
  • 1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen.
  • 300 ml de agua.
  • 2 cucharaditas de sal.
  • Aceite de girasol para freír.

Para la superficie

  • 1 cebolla.
  • 400 g de tomates pelados.
  • Aceite de oliva extra virgen.
  • Sal.
  • Pimienta.
  • Albahaca.
  • Mozzarella.

Paso a paso:

1

Armado de la masa

  • En un bol colocar la harina 00, la sal y mezclar.
  • Añadir el aceite de oliva y homogeneizar todo.
  • En un bol aparte colocar la harina 0 y la levadura.
  • Hacer una corona y en el centro sumar la masa anterior.
  • Si es necesario, agregar agua para formar un bollo liso y elástico.
  • Una vez listo, colocale un papel film al bollo y dejalo reposar por dos horas en un lugar cálido sin corriente de aire.
2

Preparación de la salsa

  • Freí las cebollas en aceite de oliva.
  • Cuando estén doradas, agregá los tomates previamente pelados y pisados con el tenedor.
  • Condimentar con sal y diferentes especias (a gusto) y cocinar por 20 minutos a fuego lento.
  • Mientras, una vez que el bollo de masa haya doblegado su tamaño, dividirlo en bollos más pequeños, del tamaño de un puño. Estiralos con un palote y dejalos reposar.
3

Cocción de la pizza

  • Calentar el aceite en una olla grande.
  • Cuando rompa hervor, añadir de a un disco de pizza y freír a fuego medio.
  • Una vez que la masa quede completamente dorada, retirar y secar con papel de servilleta.
  • Repetir el procedimiento con cada disco de pizza.
  • A medida que retirás de la cocción los discos, colocá salsa por encima y queso mozzarella y hojas de albahaca.
  • Servir.
Cómo hacer pizza frita
Cómo hacer pizza frita

Tiempo de cocción: entre 5 a 7 minutos por disco de pizza.

Tiempo de preparación total: 3 horas.

Tips adicionales:

  • Hay quienes antes de freír la masa arman una especie de empanada con el relleno de la salsa y el queso. Luego cocinan todo en el aceite de oliva.
LA NACION
