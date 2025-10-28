Sin horno: la pizza frita que es furor en Nápoles y podés replicar en casa
Esta receta se volvió un tipo de comida rápida en Italia, pero su historia se remonta a varias décadas atrás; seguí el procedimiento y lográ un resultado único
La pizza frita napolitana nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hornos a leña fueron destruidos y el acceso a ingredientes se tornó difícil para las familias. Es por ello que encontrar en la fritura una forma de cocinar la masa de este plato típico y al mismo tiempo innovaron en el método. Gracias a ello, surgió una variante que en la actualidad es un boom en las ventas callejeras por su sabor y fácil manera de transportar.
Aprendé cómo hacer la pizza frita en tu casa con ingredientes accesibles y sin cometer errores.
Como en Nápoles: la guía tradicional para hacer pizza frita
Ingredientes:
Para la masa
- 250 g de harina 0.
- 250 g de harina 00.
- 10 g de levadura de cerveza.
- 1 cucharadita de aceite de oliva extra virgen.
- 300 ml de agua.
- 2 cucharaditas de sal.
- Aceite de girasol para freír.
Para la superficie
- 1 cebolla.
- 400 g de tomates pelados.
- Aceite de oliva extra virgen.
- Sal.
- Pimienta.
- Albahaca.
- Mozzarella.
Paso a paso:
Armado de la masa
- En un bol colocar la harina 00, la sal y mezclar.
- Añadir el aceite de oliva y homogeneizar todo.
- En un bol aparte colocar la harina 0 y la levadura.
- Hacer una corona y en el centro sumar la masa anterior.
- Si es necesario, agregar agua para formar un bollo liso y elástico.
- Una vez listo, colocale un papel film al bollo y dejalo reposar por dos horas en un lugar cálido sin corriente de aire.
Preparación de la salsa
- Freí las cebollas en aceite de oliva.
- Cuando estén doradas, agregá los tomates previamente pelados y pisados con el tenedor.
- Condimentar con sal y diferentes especias (a gusto) y cocinar por 20 minutos a fuego lento.
- Mientras, una vez que el bollo de masa haya doblegado su tamaño, dividirlo en bollos más pequeños, del tamaño de un puño. Estiralos con un palote y dejalos reposar.
Cocción de la pizza
- Calentar el aceite en una olla grande.
- Cuando rompa hervor, añadir de a un disco de pizza y freír a fuego medio.
- Una vez que la masa quede completamente dorada, retirar y secar con papel de servilleta.
- Repetir el procedimiento con cada disco de pizza.
- A medida que retirás de la cocción los discos, colocá salsa por encima y queso mozzarella y hojas de albahaca.
- Servir.
Tiempo de cocción: entre 5 a 7 minutos por disco de pizza.
Tiempo de preparación total: 3 horas.
Tips adicionales:
- Hay quienes antes de freír la masa arman una especie de empanada con el relleno de la salsa y el queso. Luego cocinan todo en el aceite de oliva.
