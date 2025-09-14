Dúo de diseño: Recorremos la casa de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo

El hogar familiar revela un mundo de pasiones compartidas donde abundan el arte y el sentido estético de este binomio perfectamente complementario
- 2 minutos de lectura'
“Ya me conoce”, apunta Lara Bernasconi para sintetizar ese código íntimo que es la convivencia. Exitosísima modelo, transitó las pasarelas como un camino al diseño, vocación que hoy consolida al frente de la marca de indumentaria infantil Rum Rum y, también, como colaboradora en un desarrollo inmobiliario de chacras premium en Manantiales (con pronto desembarco en Buenos Aires), que lleva el nombre The Colette y el sello de su pareja, el empresario Federico Álvarez Castillo. Aquí, los roles se reparten en función del deseo, y al alma de Etiqueta Negra le tocó materializar el hogar familiar.
“Tenemos las cosas muy organizadas en cuanto a cómo somos: Fede es muy feliz diseñando una casa y yo disfruto de eso; además, tiene conocimiento y me encanta lo que hace; entonces, él se ocupa de todo lo estético”, ejemplifica Lara. Por su parte, esta tucumana, hija y hermana de arquitectos, hace lo propio en el día a día: “A mí dame un buen playroom para que veamos tele, algo lindo donde nos podamos juntar con amigos y una buena parrilla, porque me encanta hacer asado”, enumera recorriendo los ambientes a través de experiencias; sin duda, la mejor manera hacerlo.
El living dice mucho de nosotros: es formal y también acogedor. Está el fueguito, la presencia familiar en un cuadro o en un regalo, nuestros libros de diseño y de música. Pusimos el alma acá, todo lo que nos gusta.”
— Lara Bernasconi, al frente de la marca infantil Rum Rum y dueña de casa
Con su trayectoria en diseño y real state, Federico Álvarez Castillo encabezó el proyecto integral del hogar familiar. Lara acompañó y sumó intervenciones puntuales, como el piso de madera, un irremplazable en materia de calidez.
Todo al verde
Sin flores, el paisajismo complementa las líneas elegantes y modernas de la fachada.
“Elegimos esta propiedad principalmente por el terreno, que ofrecía una amplitud y una privacidad poco comunes”, explica el dueño, quien comandó la gran reforma conservando solo las fundaciones de la vivienda original.
Ambientes de autor
Algunos de los elementos más destacados del interiorismo, son creaciones de Álvarez Castillo, como el extractor de acero inoxidable en voladizo.
De inspiración neoyorquina, la cocina combina el revestimiento de mármol y el glorioso piso de madera con muebles y aberturas en riguroso negro, un sello distintivo en las marcas y emprendimientos del dueño de casa.
“Cómodo, funcional y con un carácter que refleja plenamente nuestra forma de vivir”, así define Álvarez Castillo este hogar con perspectivas que van de punta a punta, conectando desde el living hasta el garage.
Convivir, convocar
Con el deporte como pasión compartida, el garage se convirtió en inesperado punto de encuentro. Espacioso y bien iluminado, convoca con un mini-gimnasio y generosas estanterías que guardan botas de polo, cascos y bolsas de golf.
En planta baja, el playroom oficia como un estar muy relajado.
“Acá está lleno de chicos todo el tiempo: yo me crié de esa manera, y me encanta. Al playroom lo dan vuelta, pero saben que tienen que dejarlo ordenado antes de irse, porque la casa es de todos”.
Paisaje interior
Aunque la idea era demoler para construir desde cero, la calidad de los cimientos existentes cambió los planes por una remodelación total. Lara recuerda que la propiedad original no le gustaba nada y evoca la vieja escalera con una ventana desproporcionada. Nada que ver con la actual, bañada de luz por la lucarna superior y con un paño fijo muy bien apuntado.
“Hay algo de asombro cotidiano que es muy agradable. A veces estoy yendo a buscar algo o subiendo la escalera y me encuentro diciendo: ‘¡Qué lindo!’. En cada rinconcito podés descubrir un detalle, eso lo disfruto enormemente”, comparte Lara.
Código de intimidad
Las vetas del mármol de Carrara crean una suave transición del dormitorio blanco al cuarto de baño. Un gran aspecto de confort lo da la losa radiante templando la piedra que lo envuelve.
La antigua terraza, que alojaba una sucesión de bauleras, se rediseñó como un cuarto de huéspedes a lo grande, con baño y salida a un soleado patio exterior