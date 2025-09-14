Dúo de diseño: Recorremos la casa de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo

El hogar familiar revela un mundo de pasiones compartidas donde abundan el arte y el sentido estético de este binomio perfectamente complementario

“Ya me conoce”, apunta Lara Bernasconi para sintetizar ese código íntimo que es la convivencia. Exitosísima modelo, transitó las pasarelas como un camino al diseño, vocación que hoy consolida al frente de la marca de indumentaria infantil Rum Rum y, también, como colaboradora en un desarrollo inmobiliario de chacras premium en Manantiales (con pronto desembarco en Buenos Aires), que lleva el nombre The Colette y el sello de su pareja, el empresario Federico Álvarez Castillo. Aquí, los roles se reparten en función del deseo, y al alma de Etiqueta Negra le tocó materializar el hogar familiar.

Dúo de sillones de los años 60 retapizados en pana. Al fondo, acrílico rojo de Juan José Cambre y un retrato firmado por Luna Álvarez Castillo, hija del anfitrión Santiago Ciuffo

“Tenemos las cosas muy organizadas en cuanto a cómo somos: Fede es muy feliz diseñando una casa y yo disfruto de eso; además, tiene conocimiento y me encanta lo que hace; entonces, él se ocupa de todo lo estético”, ejemplifica Lara. Por su parte, esta tucumana, hija y hermana de arquitectos, hace lo propio en el día a día: “A mí dame un buen playroom para que veamos tele, algo lindo donde nos podamos juntar con amigos y una buena parrilla, porque me encanta hacer asado”, enumera recorriendo los ambientes a través de experiencias; sin duda, la mejor manera hacerlo.

El interiorismo incluye piezas diseñadas especialmente para estos ambientes, como las gigantescas lámparas colgantes del ambiente principal. Pisos (Patagonia Flooring) Santiago Ciuffo

El living dice mucho de nosotros: es formal y también acogedor. Está el fueguito, la presencia familiar en un cuadro o en un regalo, nuestros libros de diseño y de música. Pusimos el alma acá, todo lo que nos gusta.” — Lara Bernasconi, al frente de la marca infantil Rum Rum y dueña de casa

La pareja posa delante de la chimenea coronada por una pintura del argentino Martín Reyna Santiago Ciuffo

Con su trayectoria en diseño y real state, Federico Álvarez Castillo encabezó el proyecto integral del hogar familiar. Lara acompañó y sumó intervenciones puntuales, como el piso de madera, un irremplazable en materia de calidez.

Diseñada por el dueño, la mesa de comedor tiene capacidad para una docena de invitados, y también se puede dividir para adaptarla a distintas ocasiones Santiago Ciuffo

Todo al verde

Sin flores, el paisajismo complementa las líneas elegantes y modernas de la fachada.

La construcción con techo a dos aguas muestra una caja central que contiene la cocina con el comedor diario en planta baja y parte del paquete de la suite en el nivel superior Santiago Ciuffo

“Elegimos esta propiedad principalmente por el terreno, que ofrecía una amplitud y una privacidad poco comunes”, explica el dueño, quien comandó la gran reforma conservando solo las fundaciones de la vivienda original.

Hiedras, ampelopsis y buxus combinan con la tonalidad oscura del exterior con revestimiento laminado (Trespa) Santiago Ciuffo

Ambientes de autor

El ventanal de pared a pared acompaña el largo de la mesada de mármol de Carrara (De Stefano) Santiago Ciuffo

Algunos de los elementos más destacados del interiorismo, son creaciones de Álvarez Castillo, como el extractor de acero inoxidable en voladizo.

Detrás de Lara, heladeras ‘Side by Side’ (Samsung) Santiago Ciuffo

De inspiración neoyorquina, la cocina combina el revestimiento de mármol y el glorioso piso de madera con muebles y aberturas en riguroso negro, un sello distintivo en las marcas y emprendimientos del dueño de casa.

En el comedor diario, mesa con tapa de vidrio (Santiago del Campo), sillas (Un Lugar Así), luminaria colgante de aluminio con difusor ‘Smithfield’ (Iluminación Agüero) y lámina enmarcada Santiago Ciuffo

“Cómodo, funcional y con un carácter que refleja plenamente nuestra forma de vivir”, así define Álvarez Castillo este hogar con perspectivas que van de punta a punta, conectando desde el living hasta el garage.

La vista desde la cocina hacia el garage Santiago Ciuffo

Convivir, convocar

Aquí, la entrada preferida por sus grandes portones automáticos y su conexión con los ambientes principales Santiago Ciuffo

Con el deporte como pasión compartida, el garage se convirtió en inesperado punto de encuentro. Espacioso y bien iluminado, convoca con un mini-gimnasio y generosas estanterías que guardan botas de polo, cascos y bolsas de golf.

Lejos de un estacionamiento tradicional, aquí hay muebles organizadores diseñados a medida en madera y hierro, baúles antiguos, gimnasio y una sección especial para las herramientas de Álvarez Castillo Santiago Ciuffo

En planta baja, el playroom oficia como un estar muy relajado.

Bibliotecas a medida y camastro de madera maciza (La Base Studio) Santiago Ciuffo

“Acá está lleno de chicos todo el tiempo: yo me crié de esa manera, y me encanta. Al playroom lo dan vuelta, pero saben que tienen que dejarlo ordenado antes de irse, porque la casa es de todos”.

Con excepción de los baños, todos los ambientes tienen piso de madera (Patagonia Flooring). Alfombra de yute y dos sillones con tramado de cuero Santiago Ciuffo

Paisaje interior

Aunque la idea era demoler para construir desde cero, la calidad de los cimientos existentes cambió los planes por una remodelación total. Lara recuerda que la propiedad original no le gustaba nada y evoca la vieja escalera con una ventana desproporcionada. Nada que ver con la actual, bañada de luz por la lucarna superior y con un paño fijo muy bien apuntado.

El descanso se ambientó con espejos enfrentados y un dúo de sillas (Santiago del Campo) Santiago Ciuffo

“Hay algo de asombro cotidiano que es muy agradable. A veces estoy yendo a buscar algo o subiendo la escalera y me encuentro diciendo: ‘¡Qué lindo!’. En cada rinconcito podés descubrir un detalle, eso lo disfruto enormemente”, comparte Lara.

“A Fede le encanta descubrir y restaurar”, resume Lara sobre las singulares sillas, mayormente de la década del 60, que pueblan los ambientes Santiago Ciuffo

Código de intimidad

Cama diseñada por Federico Álvarez Castillo. En la pared, “Paisaje en reserva”, firmado por Cristian Salineros, y obra de Guillermo Roux. Lámparas de mesa espejada y de pie con pantalla giratoria ‘Superloon’ (ambas de Iluminación Agüero) Santiago Ciuffo

Las vetas del mármol de Carrara crean una suave transición del dormitorio blanco al cuarto de baño. Un gran aspecto de confort lo da la losa radiante templando la piedra que lo envuelve.

Íntegramente revestido en mármol (De Stefano), el baño de la suite se proyectó con grandes aberturas que dejan pasar la luz natural. Silla Eames ‘Plywood’ (Un Lugar Así) Santiago Ciuffo

La antigua terraza, que alojaba una sucesión de bauleras, se rediseñó como un cuarto de huéspedes a lo grande, con baño y salida a un soleado patio exterior