Leche de sésamo: la bebida rica en calcio, zinc y antioxidantes y quienes no deberían tomarla

Forma parte de la ‘ola’ de bebidas vegetales, la leche de sésamo se hace con un ingrediente milenario (semillas de sésamo) que hoy es habitual en platos típicos como granolas, bagels, sushi y pastas, por citar algunos. Remojar las semillas o procesarlas con agua permite, por ejemplo, reemplazar productos lácteos (si es que se es intolerante o caen pesado en la digestión) y, además, ingerir el valioso perfil nutricional del sésamo: aporta minerales como zinc, calcio, selenio, cobre y hierro, además de vitaminas B y E, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunitario y digestivo.

Proceden de la planta Sesamum indicum (hoy cultivada en regiones tropicales y subtropicales de Asia, África y Sudamérica). A pesar de que su bebida se popularizó en los últimos años, el consumo de las semillas de sésamo tiene una larga historia: se consideran uno de los cultivos oleaginosos más antiguos conocidos por el hombre. De hecho, aparecen mencionadas en textos milenarios de Babilonia y Asiria; y, en el Papiro de Ebers −uno de los más antiguos tratados médicos y de farmacopea conocidos− las nombra como parte de preparados medicinales.

Se la puede adquirir en tiendas naturales, mercados orgánicos, pero también es posible hacerla casera: basta con remojar unas cucharadas de las semillas en agua, dejar reposar la mezcla por unas horas y luego colar. Sin embargo, su creciente presencia en la dieta también visibilizó un aumento de alergias: en 2023 la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos incorporó a las semillas en su listado de principales alimentos alérgenos.

Estas semillas se espolvorean típicamente en los bagels Shutterstock - Shutterstock

Yael Hasbani, health coach especializada en nutrición integral, señala que esta bebida es ideal para dos grupos de personas: intolerantes a la lactosa y veganos. En el primer caso, explica, la semilla no tiene ese hidrato de carbono; y, en el segundo, se trata de una bebida que no tienen ningún componente de origen animal.

Una recomendación que brinda la experta es que si se quiere conservar el sabor y las propiedades de la leche de sésamo se debe evitar su contacto con el calor y la luz solar directa ya que, al ser de contenido graso, puede oxidarse y producir un gusto/olor enranciado.

Beneficios de su consumo

El sésamo posee sustancias químicas que podrían colaborar con la reducción de la inflamación, la digestión y el envejecimiento, entre otras capacidades.

Según se describe en el Charaka Samhita, uno de los textos principales sobre medicina ayurveda, las semillas de sésamo ayudan a equilibrar el vata (una de las tres constituciones biológicas según este sistema) que se caracteriza por tener una digestión más débil junto con síntomas como hinchazón, gases y estreñimiento. Este alimento también mejora el ojas (esencia vital), resalta la obra.

Sesame milk in glass and white sesame seeds on wooden spoon Amarita - Shutterstock

Evidencia publicada en la revista Nutrients sugiere que las semillas de sésamo contienen numerosos compuestos polifenólicos −antiinflamatorios naturales presentes en plantas−, como lignanos y sesamina. “Incorporarlas en una dieta equilibrada puede ayudar a controlar trastornos inflamatorios como la artritis reumatoide”, se detalla en el estudio.

Hasbani añade también que las semillas son potentes fuentes de antioxidantes, es decir, compuestos que combaten el estrés oxidativo, reducen la inflamación y pueden disminuir el colesterol y la presión arterial. Las semillas de sésamo negro, en particular, son las que tienen niveles más altos de antioxidantes.

Otros dos grandes elementos que poseen las semillas son la fibra y el calcio. Sin embargo, Hasbani advierte que al procesar o diluir la semilla en agua se pierde el contenido de fibra. Con el calcio ocurre algo similar: “Si bien no se elimina totalmente este componente, su disponibilidad disminuye considerablemente, por lo que no se la recomienda en personas que tengan que suplementar calcio”.