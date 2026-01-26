Propiedades curativas del té de hojas de higo: beneficios comprobados para la salud y el bienestar

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Es importante consumir esta infusión bajo la supervisión de especialistas
Las infusiones de plantas han tenido gran importancia desde hace varias generaciones, pues son muchas las que se destacan por ofrecer una gran cantidad de beneficios para el cuerpo.
Una de las más beneficiosas para la salud es la infusión de las hojas de higo o higuera, que de generación en generación ha sido reconocida en la medicina tradicional de varias culturas, especialmente en algunas zonas del mar Mediterráneo y Asia.
El fruto del árbol de higo goza de un gran reconocimiento por su sabor y valor nutricional; sin embargo, las hojas de esta planta contienen compuestos bioactivos que han despertado el interés de la ciencia y la fitoterapia.
Diferentes estudios sugieren que el té de hojas de higo puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre, siendo útil para personas con diabetes tipo 2.
Expertos recomiendan beber la infusión de hojas de higo en ayunas o después de las comidas para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Las propiedades antidiabéticas que poseen estas hojas hacen que sean aliadas para las personas que tienen problemas de glucemia, aunque es importante consumirla bajo la recomendación médica.
Además, poseen un gran contenido de fibra y antioxidantes que ayudan a disminuir el colesterol LDL o colesterol malo y mejorar la salud cardiovascular.
También las hojas de higo contienen flavonoides, polifenoles y otros compuestos que combaten el estrés oxidativo y la inflamación, protegiendo contra enfermedades crónicas.
Estos antioxidantes ayudan a reducir el riesgo de contraer enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, del sistema circulatorio y a prevenir el envejecimiento prematuro.
Por otro lado, el té de hojas de higo también posee propiedades antiinflamatorias que permiten el alivio de dolores articulares, musculares y molestias digestivas.
Es importante tener en cuenta que el consumo y uso de las hojas de higo deben ser bajo recomendación médica, pues aunque sean de origen natural, pueden causar reacciones alérgicas o contraindicaciones, especialmente en personas con problemas de piel, tensión arterial, problemas de azúcar o mujeres embarazadas.
