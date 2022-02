Higos: cómo combinarlos en tus platos de verano

Hay más de 800 variedades de higos que se pueden dividir en más o menos cuatro tipos distintos.

El que nos interesa a nosotros es el higo común, que sin polinización nos da brevas e higos. Así, podemos tener un solo árbol en nuestra huerta. Con la inmensa variedad que hay, se puede elegir entre varias combinaciones de colores: verde, ámbar, negro, púrpura, marrón, con interior rojo, rosado o crema.

Cuando el higo está colgando, curvando su tallo hacia abajo, con una gotita de miel en el ostiolo y con grietas en su piel como si fuera a explotar, está maduro . Hay que estar atentos para comerlo en el momento justo.

Una vez que hayamos comido todos los higos que podamos, pueden llevarse algunos a la cocina. Su piel delicada, su textura suave y su dulzura inigualable, complica un poco el trabajo del cocinero. Nuestro arte culinario está limitado a utilizarlo como ingrediente para elevar otros.

Podemos empezar uniendo dos ingredientes perfectos: el higo natural con jamón crudo.

También podemos seguir añadiendo elementos, como un poco de queso, que puede ser gorgonzola, mozzarella de búfala, brie o queso azul.

Y también se puede aumentar la construcción con tiras de morrón rojo asado y unas plumas de hinojo para un contraste de texturas.

Rociamos todo con aceite de oliva, un balsámico añejo, unas flores del hinojo y logramos la ensalada perfecta.

Contrariamente a lo que se suele creer, el higo en sí mismo no tiene un aporte calórico excesivo. Los azúcares que aporta no son azúcares añadidos y, por tanto, no los consideramos perjudiciales para la salud.