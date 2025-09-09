Mushin, el método japonés que propone calma y equilibrio: ayuda al turismo transformando la manera de viajar

Traducido como estado de ausencia de mente, el Mushin es un concepto central del budismo zen y originario de las artes marciales japonesas. Describe un estado del cerebro en el que no hay pensamientos, emociones, ni distracciones, permitiendo así actuar con total neutralidad al cerebro ante cualquier situación.

Según la página Japonmanía, el mushin no significa un vacío absoluto de pensamientos, sino un estado de presencia y claridad. La mente se libera de preocupaciones o miedos, lo que permite respuestas rápidas y espontáneas en momentos de alta tensión.

El monje zen Takuan Sōhō explicaba que en este estado, un espadachín alcanzaba a actuar en el combate sin la necesidad de pensar en sí mismo, ni en su adversario, dejando que las acciones surgieran de manera instintiva, mejorando el rendimiento en la batallada.

Mushin es un estado mental que permite tener control total sobre las acciones del cuerpo. Foto: Pexels

¿Por qué es bueno utilizar el mushin en los viajes?

El estado de ausencia de mente puede ser muy útil para los viajeros, puesto que esta técnica oriental se considera comúnmente como un tipo de meditación que ayuda a controlar los pensamientos y a mantener la calma.

Al aplicarlo en vuelos, autobuses o trenes, puede ser un gran aliado para quienes suelen sentirse ansiosos durante los trayectos. También ayuda a disfrutar más del momento cuando se está en el destino turístico, evitando que los pensamientos negativos interfieran con la experiencia.

El mushin permite:

Reducir la ansiedad durante el viaje.

Disfrutar más del entorno sin distracciones mentales.

Mejorar la sensación de bienestar y tranquilidad.

Este concepto permite mantener el equilibrio de los pensamiento en las acciones del cuerpo Imagen de Freepik

¿Cuáles son los beneficios de aplicar el mushin en la vida diaria?

Más allá del combate, el mushin también se aplica a la vida cotidiana, ayudando a las personas a adaptarse y a tener un equilibrio con los pensamientos, sin que la ansiedad interfiera en las decisiones.

Potenciará la concentración y capacidad de estar atento en cada actividad.

Disminuye los niveles de estrés y ansiedad.

Mejora la calidad de tus decisiones.

Fortalece las relaciones, promoviendo la empatía y reduciendo las incertidumbres ante una situación.

Te facilita el desapego de objetos y de personas, lo que permite vivir el presente con una mayor claridad.

El Tiempo (Colombia)