Ocho señales de que los riñones no están bien: el dolor lumbar una de ellas

Los riñones son dos órganos silenciosos que son esenciales para la vida; están ubicados hacia la mirada de la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral. Su tamaño es aproximadamente el de un puño; su cuidado es esencial para la salud humana, ya que son los encargados de depurar toda la sangre del cuerpo varias veces al día y eliminan los desechos, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Otras funciones importantes que cumplen los riñones son controlar la presión arterial, mantener los huesos saludables, producir glóbulos rojos y regular la concentración de vitamina D en el organismo.

Cuando los riñones comienzan a presentar problemas y no funcionan de manera adecuada, el cuerpo empieza a sufrir las consecuencias, desarrollando insuficiencia renal y surgiendo patologías como los cálculos renales, que se forman por la acumulación de minerales en el sistema urinario.

De igual manera, las infecciones del tracto urinario, como la cistitis o la uretritis, afectan la vejiga o la uretra y pueden extenderse a los riñones si no se tratan correctamente.

Los riñones son los encargados de depurar toda la sangre del cuerpo varias veces al día y eliminar los desechos a

Por otro lado, la Asociación Alicantina para la Lucha contra las Enfermedades Renales (ALCER Alicante) explica que, en todo el mundo, más del 10 por ciento de las personas tienen esta patología.

Estas son algunas señales de que los riñones no funcionan correctamente

Si bien es cierto que se trata de una enfermedad que puede avanzar de forma silenciosa, el cuerpo comienza a emitir señales de alerta que no deben pasarse por alto.

Aunque no siempre indican un problema renal, es importante prestarles atención, especialmente si los síntomas persisten durante mucho tiempo, ya que es señal de que algo no está funcionando bien.

Cambios en la orina.

Edema o hinchazón en los pies y tobillos.

Cansancio y dificultad para concentrarse.

Dolor lumbar.

Picazón y piel seca.

Hipertensión.

Calambres musculares.

Náuseas o malestar digestivo.

Por ello, los médicos recomiendan que, si se presenta alguno de esos síntomas, no se los debe pasar por alto, ya que un examen de sangre puede detectar si los riñones están funcionando correctamente.

Además, existen algunos factores de riesgo asociados a que la enfermedad renal crónica avance rápidamente hasta la etapa final, según la Clínica Mayo, estos son:

Diabetes con poco control de nivel de glucosa en la sangre.

Consumo de tabaco.

Antecedentes familiares de insuficiencia renal.

Edad avanzada.

Uso frecuente de medicamentos que podrían ser perjudiciales para el riñón.

Para prevenir esta enfermedad, es importante llevar una vida saludable, acompañada de ejercicio físico y realizarse chequeos médicos constantes.