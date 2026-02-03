LA NACION

Tiene 69 años y confiesa qué come “para vivir más”

La alimentación juega un papel clave en la vida de las personas más longevas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
GDAEl Tiempo/Colombia
La reconocida doctora Florence Comite reveló las claves para alcanzar una vida longeva por medio de la alimentación
La reconocida doctora Florence Comite reveló las claves para alcanzar una vida longeva por medio de la alimentaciónInstagram: @drflorencecomite

Muchas personas tienen una cantidad considerable de planes a futuro, por lo cual, esperan tener una vida larga y saludable que les permita alcanzar sus metas personales y económicas. Para ello es importante que cuiden su condición física y pongan especial énfasis en la alimentación, tal y como hace esta experta en la longevidad.

La doctora Florence Comite, quien es conocida internacionalmente por su experiencia para revertir los trastornos del envejecimiento, señaló de manera reciente cuáles son las claves alimentarias que sigue para tener una vida plena y saludable a sus 69 años de edad.

La expresión japonesa nagori y la nostalgia por la estación que termina

De acuerdo con lo acotado por la también endocrinóloga para Business Insider, hay algunos alimentos y bebidas que deben sumarse en la dieta de las personas que quieren alcanzar la longevidad, quienes a su vez tienen que procurar hacer ejercicio y evitar el consumo frecuente de alcohol.

La experta aconseja evitar el consumo frecuente de alcohol
La experta aconseja evitar el consumo frecuente de alcoholShutterstock

Así uno puede aprovechar la alimentación para aumentar la esperanza de vida

Lo principal en la dieta de las personas que están llegando a una etapa madura es el hecho de priorizar el consumo de proteínas. Estas ayudan con la pérdida de masa muscular que es propia del paso de los años y que puede provocar debilidad, disminución de la movilidad y, por ende, un mayor riesgo de caídas y lesiones, de acuerdo con la doctora Comite.

Estos son los alimentos que se pueden consumir para cuidar el hígado, según un médico

Además, al priorizar el consumo de proteínas en la dieta, se acelera la recuperación y el proceso de curación, factores que contribuyen a que tenga una mejor salud a largo plazo.

¿Chocolate?

Por otro lado, la experta señala que, otro consejo alimentario para vivir más consiste en consumir de manera regular chocolate amargo, ya que este contiene flavonoides, compuestos que tienen varios efectos positivos en la salud cardiovascular y cerebral, algo que puede contribuir a que alcance una mayor esperanza de vida.

Un último elemento que recomienda consumir la doctora que se especializa en la alimentación para alcanzar la longevidad es el astrágalo. Dicha hierba es conocida por sus propiedades adaptógenas, mismas que, de acuerdo con la MSD Manuals ayudan a aliviar estrés psicológico y físico.

En la experiencia de la doctora de 69 años de edad, esta hierba también la ayudó a mejorar la calidad de su visión, al grado de que, actualmente, ya no necesita de lentes para leer.

Consumir de manera regular chocolate amargo tiene efectos positivos en la salud cardiovascular y cerebral
Consumir de manera regular chocolate amargo tiene efectos positivos en la salud cardiovascular y cerebralUnsplash

Por Estefani Salazar.

Por El Tiempo/Colombia
El Tiempo (Colombia)
salud
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Dos buques oxidados, símbolo del vínculo de desidia y corrupción que unió a Venezuela con los Kirchner
    1

    El derrumbe. Dos buques oxidados, símbolo del vínculo de desidia y corrupción que unió a Venezuela con los Kirchner

  2. El hacendado que donó una porción de terreno para que pasara el ferrocarril pero puso una condición ineludible
    2

    El hacendado que donó una porción de terreno para que pasara el ferrocarril pero puso una condición ineludible

  3. 3

    La Justicia porteña, a punto de definir sobre la polémica obra en el Luna Park

  4. Por qué los ricos y poderosos no podían decirle ‘no’ a Jeffrey Epstein
    4

    Por qué los ricos y poderosos no podían decirle ‘no’ a Jeffrey Epstein