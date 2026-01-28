Ataque relámpago: motochorros le arrebataron la camioneta a una mujer y cayeron por las cámaras de seguridad

En cuestión de segundos, dos delincuentes llegaron en moto y le robaron el vehículo a una vecina en el partido bonaerense de La Matanza. Sin embargo, el Centro de Operaciones local registró el hecho por las cámaras de seguridad de la zona y luego de una investigación, la policía logró detener a ambos sospechosos y recuperar el rodado.

El episodio ocurrió sobre la calle Jean Jaures al 5900, en Rafael Castillo. En las imágenes se observa cómo dos personas se acercaron en una motocicleta al auto de la víctima, quien estaba por ingresar al mismo y tenía la puerta delantera abierta.

Así fue el robo y la detención de los sospechosos

Uno de los criminales, vestido con ropa negra y una mochila de color rojo, apartó a la mujer del lugar, ingresó a la camioneta, de marca Chevrolet, robó pertenencias del interior y salió. En dicho momento, intercambió posiciones con su cómplice, quien se subió al auto y se marchó.

El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) registró la secuencia e inmediatamente alertó de lo sucedido a la policía: “Jean Jaures 5900, tengo dos masculinos en movimiento sustrayendo vehículo Chevrolet Onix a femenina”, alertó una operadora.

Uno de los dos sospechosos detenidos Policía Bonaerense

Por las cámaras, se identificó a uno de los ladrones, de 22 años, por lo que se realizó un allanamiento y se lo detuvo. A su vez, se secuestró la motocicleta utilizada -la cual tenía eliminada la numeración del motor y el chasis-, teléfonos celulares y prendas de vestir presuntamente usadas durante el robo.

La Policía secuestró las prendas que habría utilizado uno de los sospechosos durante el robo Policía bonaerense

Por otro lado, la Justicia continuó en la búsqueda del cómplice, que fue arrestado horas después. Ambos fueron acusados por el delito de “robo automotor agravado por el uso de arma”, según informó el municipio a LA NACION.