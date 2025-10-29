Córdoba: dos delincuentes en moto dispararon contra una academia de baile

La Policía de Córdoba detuvo en las últimas horas a dos jóvenes sospechados de haber baleado el local de una academia de baile en la ciudad capital de esa provincia.

Este viernes, cuando en la escuela había docentes y una decena de alumnas tomando clases, entre ellas niñas, un par de delincuentes llegó hasta la puerta del lugar en moto, uno de ellos descendió del rodado y tiró en reiteradas oportunidades antes de escapar. El hecho conmocionó a los ciudadanos locales.

Alrededor de las 19 de ese viernes, la tranquila jornada que se vivía en el barrio Uritorco de Córdoba se vio empañada cuando un feroz tiroteo rompió con el silencio reinante. Dos hombres abordo de una moto balearon con una pistola 9 milímetros el frente de la sede de una academia de baile ubicada en el cruce de las calles 9 de julio y Sagrada Familia. Doce tiros contra el inmueble. Dentro de la escuela estaba una de las dueñas y 10 alumnas.

Los tiros impactaron de lleno en el inmueble que está a ocho cuadras de una comisaría: en el vidrio, en las paredes externas e incluso en los espejos de la parte interna.

En diálogo con el programa local El Show del Lagarto, Pamela, profesora y dueña de la academia, relató: “Había 10 personas bailando. Mi hermana más grande se escondió detrás de un sillón y la más chica se fue al patio. Es un milagro que no le hayan pegado a nadie”.

“Vivimos en este barrio hace 20 años y jamás tuvimos problemas. No quisieron robar, tiraron a matar a alguien. Los tiros pasaron por la cara de las personas y pegaron en la pared”, se lamentó la mujer. Contó que la primera explosión “nos dejó sordos y empezamos a correr sin saber qué era”. “Nadie entendía nada. Mi hermana no encontraba a los alumnos, yo llegué y todos corrían. Fue desesperante”, sostuvo.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales cordobesas, tras un requerimiento del fiscal que investiga la causa, la Fiscalía de Instrucción de Distrito IV turno 2 a cargo de Horacio Vázquez, se realizaron ocho allanamientos y se detuvo a las dos personas que protagonizaron el impactante ataque.

La principal hipótesis que investiga la Justicia es que se trató de un trabajo por encargue, ya que el delincuente que disparó llevaba en una mano un celular segundos antes de tirar a mansalva. “Haber detenido a estas personas lleva tranquilidad a la gente de la zona que no sabía qué pasó con estos 12 disparos”, destacó el ministro de Seguridad local, Juan Pablo Quinteros.