Córdoba: dos delincuentes en moto dispararon contra una academia de baile
Dentro de la escuela de danza había al menos 10 estudiantes, entre ellos una niña; investigan un ataque por encargo
- 3 minutos de lectura'
La Policía de Córdoba detuvo en las últimas horas a dos jóvenes sospechados de haber baleado el local de una academia de baile en la ciudad capital de esa provincia.
Este viernes, cuando en la escuela había docentes y una decena de alumnas tomando clases, entre ellas niñas, un par de delincuentes llegó hasta la puerta del lugar en moto, uno de ellos descendió del rodado y tiró en reiteradas oportunidades antes de escapar. El hecho conmocionó a los ciudadanos locales.
Alrededor de las 19 de ese viernes, la tranquila jornada que se vivía en el barrio Uritorco de Córdoba se vio empañada cuando un feroz tiroteo rompió con el silencio reinante. Dos hombres abordo de una moto balearon con una pistola 9 milímetros el frente de la sede de una academia de baile ubicada en el cruce de las calles 9 de julio y Sagrada Familia. Doce tiros contra el inmueble. Dentro de la escuela estaba una de las dueñas y 10 alumnas.
Los tiros impactaron de lleno en el inmueble que está a ocho cuadras de una comisaría: en el vidrio, en las paredes externas e incluso en los espejos de la parte interna.
En diálogo con el programa local El Show del Lagarto, Pamela, profesora y dueña de la academia, relató: “Había 10 personas bailando. Mi hermana más grande se escondió detrás de un sillón y la más chica se fue al patio. Es un milagro que no le hayan pegado a nadie”.
“Vivimos en este barrio hace 20 años y jamás tuvimos problemas. No quisieron robar, tiraron a matar a alguien. Los tiros pasaron por la cara de las personas y pegaron en la pared”, se lamentó la mujer. Contó que la primera explosión “nos dejó sordos y empezamos a correr sin saber qué era”. “Nadie entendía nada. Mi hermana no encontraba a los alumnos, yo llegué y todos corrían. Fue desesperante”, sostuvo.
Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales cordobesas, tras un requerimiento del fiscal que investiga la causa, la Fiscalía de Instrucción de Distrito IV turno 2 a cargo de Horacio Vázquez, se realizaron ocho allanamientos y se detuvo a las dos personas que protagonizaron el impactante ataque.
La principal hipótesis que investiga la Justicia es que se trató de un trabajo por encargue, ya que el delincuente que disparó llevaba en una mano un celular segundos antes de tirar a mansalva. “Haber detenido a estas personas lleva tranquilidad a la gente de la zona que no sabía qué pasó con estos 12 disparos”, destacó el ministro de Seguridad local, Juan Pablo Quinteros.
Otras noticias de Córdoba
Misterio sin resolver. El avión de los cadetes que “desapareció” en el aire y las teorías de los que aún buscan la verdad
Robo de comida. Un exfuncionario cordobés ofreció $32.000 para no ir a juicio por llevarse mercadería de un supermercado
"Enérgico repudio". La Policía de Córdoba hizo un spot con un ladrón vestido con la camiseta de un club de fútbol y desató una polémica
- 1
“Me quiero pegar un palo”: el audio del conductor que chocó borracho contra un micro en Misiones
- 2
Señor J, el narco peruano que tenía dos celulares en el calabozo y se jactaba de 62 homicidios que nunca le probaron
- 3
Feroz ataque al frente de un boliche luego de una discusión dentro del local
- 4
La expareja de Lourdes, de Bandana, continuará detenido