Detuvieron a otro narco peruano: “Jorobado Deivi”, buscado por sicariato y extorsión

La Policía Federal Argentina detuvo a Deivi Junior Romero Ullilen, alias “El jorobado Deivi”, el líder de la organización criminal peruana “Los Compadres”, dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato. La captura tiene lugar semanas después de la detención de Pequeño J y Señor J, acusados de pertenecer a redes de narcotráfico peruanas y vinculados al Triple Crimen de Florencio Varela.

En este último caso, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) capturaron al “Jorobado Deivi” en la vía pública sobre Cerrito al 1100, en Recoleta, donde alquilaba un lujoso departamento. La policía incautó dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, tarjetas de crédito, un Documento Nacional de Identidad a su nombre, una licencia de conducir peruana y tres tarjetas SIM.

Captura del "Jorobado Deivi"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich compartió este miércoles en su cuenta X un video de su arresto: “Jorobado, narco y preso”. Así como lo ves, el ”Jorobado Deivi”, capo de una de las bandas más pesadas del Perú, vivía a todo trapo en Recoleta, CABA, hasta que el DFI, en cooperación con la Policía Nacional del Perú, lo detuvo en plena calle. Acá, ahora, hay ley y orden: los delincuentes se van”, escribió.

La captura, que se concretó mediante una estrecha coordinación entre la policía peruana y argentina, responde al cumplimiento de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, ante la peligrosidad del individuo que registraba un pedido de captura internacional con Notificación Roja.

Según un comunicado del Ministerio de Seguridad, la investigación comenzó tras una solicitud de colaboración en el marco de un operativo de cooperación internacional, coordinado con la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (DIVISE) de la Policía Nacional del Perú. La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del Dr. Santiago Marquevich, dio intervención al Departamento Antisecuestros Sur de la PFA.

Tareas investigativas orientadas a establecer el paradero del Ullilen, como vigilancias discretas y seguimientos sigilosos, precedieron a su identificación y posterior arresto.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, a cargo del Dr. Julián Ercolini intervino en la causa. El detenido quedó a disposición de ese tribunal a la espera del proceso de extradición.

Antecedentes

Romero Ullilen es señalado por la Justicia como el principal referente de la estructura delictiva mencionada dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato en Perú, actividades que coordinaba con un alto grado de violencia para asegurar la hegemonía territorial frente a bandas rivales.

La Policía Federal Argentina arrestó al líder de una banda delictiva de Perú

Está acusado también de dar órdenes de asesinatos contra miembros de su propia organización, a empresarios, y de facilitar armas y vehículos utilizados por sus cómplices para ejecutar los ataques.

Entre sus antecedentes más graves, figura el secuestro de un estudiante universitario en 2022. El Ministerio Público Fiscal de Perú lo acusó de exigir 300 mil dólares a la familia como condición para su liberación, junto con otras imputaciones.