Detuvieron a un hombre en Ciudad Universitaria acusado de abusar de dos alumnas

Un hombre de 23 años acusado de abusar de dos alumnas en la sede de Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue detenido este jueves por efectivos de la Policía de la Ciudad. El acusado no era estudiante de la institución y, sin embargo, ingresó al predio donde se acercó a las dos víctimas, de 19 y 27 años.

El hombre tocó a ambas mujeres por encima de la ropa en distintos sectores del pabellón 3 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), detallaron fuentes cercanas a la investigación a LA NACION. Uno de los abusos ocurrió dentro del pabellón, mientras que el otro fue afuera.

Ciudad Universitaria Street View - Archivo

Los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B llegaron al lugar a las 11.30 tras un llamado al 911 que alertaba que las estudiantes habían sido manoseadas por un hombre.

El agresor fue identificado y, cuando lo revisaron, vieron que tenía un arma de juguete, que fue secuestrada por los efectivos. El objeto no fue usado para intimidar a las estudiantes en el momento del tocamiento.

El hombre fue detenido y se le ofreció asistencia profesional a ambas víctimas, aunque rechazaron la ayuda. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo del Dr. Bignone, labró actuaciones por abuso sexual simple.

Desde la UBA compartieron un comunicado donde detallaron que el acoso comenzó cuando el hombre ingresó al pabellón y “le tocó la cola” a una alumna del Ciclo Básico Común (CBC). “Luego, se encerró en un aula adónde había una segunda estudiante, quien alertada por lo que sucedía, comenzó a gritar, llamando la atención de otros alumnos y personal nodocente de la UBA que se acercaron inmediatamente y dieron aviso al 911. Se retuvo a la persona hasta que llegó la policía y lo detuvo”, sumaron.

En paralelo, personal de la Facultad y el CBC, que tiene una sede en el subsuelo de ese Pabellón, le prestó asistencia a las víctimas y “continúan siguiendo el caso y brindándoles contención”. “La Universidad de Buenos Aires se encuentra a total disposición de la justicia para lo que considere necesario”, concluyeron.

Noticia en desarrollo