Investigan la muerte de un estudiante tras caer del séptimo piso de la Facultad de Medicina de la UBA

Un trágico episodio dejó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sumida en duelo. Se trata de la muerte de un estudiante de la carrera de Nutrición, que cayó -por motivos que todavía se desconocen- del séptimo piso del edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Ahora, la Justicia investiga el caso bajo la carátula de “averiguación de muerte dudosa” -que es la denominación habitual hasta que se averigüe con certeza- y ante la posibilidad de que se trate de un suicidio.

El incidente ocurrió el pasado viernes apenas pasadas las 18 en el edificio de Uriburu al 900, en donde también se cursan carreras como Enfermería, Fonoaudiología y Kinesiología, entre otras. Se estima que, en promedio, por el lugar pasan entre 3000 y 4000 estudiantes por día.

La Facultad de Medicina cerró por duelo tras el violento hecho. Hernan Zenteno - La Nacion

Ante el llamado de emergencia asistió personal de la Policía de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que atendió rápidamente a la víctima, identificada como un hombre de 30 años. Según informaron a LA NACION desde el servicio de salud, se presentaron allí por el aviso de una persona que había sido “arrojada por el hueco de la escalera del piso 7”.

Fuentes de la Policía de la Ciudad indicaron a LA NACION que el joven fue hallado en el pulmón de la escalera del subsuelo con heridas en el rostro. Fue trasladado de urgencia con vida al Hospital Fernández, a pocas cuadras de la casa de estudios. Sin embargo, y pese al trabajo de los médicos, falleció debido a la gravedad de sus heridas y politraumatismos.

Conforme con lo que pudo saber este medio, actualmente los forenses realizan la autopsia para tratar de encontrar más detalles que ayuden a determinar las causas de la muerte. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo de Patricio Lugones, que dispuso las actuaciones correspondientes. Luego de que esta tarde se le envíen los resultados al fiscal, se espera que mañana se publique un informe final.

La muerte del estudiante está siendo investigada. Hernan Zenteno - La Nacion

El comunicado de la UBA

Luego de que se conociera la noticia del fallecimiento, la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Nutrición realizaron un posteo en el que lamentaron lo sucedido y decretaron jornada de duelo en la institución educativa.

“Comunicamos con profunda tristeza que, en el día de ayer, se produjo el fallecimiento de un alumno de nuestra Facultad, perteneciente a la carrera de Nutrición. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de estudio en este momento de profundo dolor”, comienza la publicación realizada en Instagram.

Y añade un mensaje que respecta al caso: “Comunicamos a nuestros compañeros de trabajo, docentes y alumnos que continuaremos fortaleciendo nuestras acciones de acompañamiento en lo concerniente a la salud mental”.

“Acompañamos a la familia, amigos y compañeros de estudio en este triste momento, y hemos puesto a su disposición el servicio de asistencia psicológica para brindarles la contención que necesiten", advierten.

Y cierran: “Las autoridades de la Facultad han decretado duelo debido a la vulnerabilidad que se observa en los claustros estudiantiles ante la comunicación de tan triste noticia. Solicitamos a los medios de comunicación tratar este tema con suma sensibilidad y respeto por la familia y sus amigos”.

Ante la consulta de este medio, desde la Facultad de Medicina indicaron que, por lo menos hasta el momento, no darán más declaraciones sobre “el triste suceso” además de ese comunicado “por pedido y respeto por la familia”. “El caso está en manos de la Justicia y son ellos quienes están realizando la investigación correspondiente. Las autoridades de la Facultad no son el medio competente para dar detalles de lo sucedido. Será una decisión familiar brindar información de lo ocurrido o de las autoridades judiciales que llevan adelante la investigación”, justificaron.

