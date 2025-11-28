El desconsolador relato de la hermana del adolescente asesinado a puñaladas por su novia: “Estaba ensangrentado y arañado”

Tamara, la hermana de Santiago Nahuel López Montes, el joven de 20 años que fue asesinado a puñaladas por su novia, brindó este viernes un desgarrador relato a LN+ sobre los momentos previos a conocer la muerte de su hermano. Además, comentó la violencia a la que era sometido por la adolescente de 16 años que hoy se encuentra detenida.

El caso, que conmocionó al partido de Lanús, se dio a conocer el martes, cuando la joven llamó a la policía cerca de las 23 y a una médica para informar que su novio había resultado herido cuando se cayó sobre las puntas de la reja de hierro de su casa en la calle Namuncura.

Sin embargo, a la hora de revisar el cuerpo, la médica se percató que las heridas eran, en realidad, puñaladas. Cuando lo dijo, frente a la acusada, la joven tuvo una crisis nerviosa y se fugó. Tras la inspección de la casa, vieron un cuchillo de cocina clavado en un rollo de papel higiénico en un mueble.

Tamara, hermana de Santiago, sostuvo que fue la acusada quien notificó a la familia del asesinato. “Ella llamó dos veces a mi mamá y le cortó. A la tercera llamada le dijo que había discutido con Santiago y lo había apuñalado. Después le cortó. Mi mamá la llamó y no la atendía, a mi hermana tampoco. Entonces mi hermano lo empezó a buscar en hospitales porque no sabíamos dónde estaba”, contó entre sollozos.

Fue cerca de las 00.30 que la adolescente le envió un mensaje a Macarena, la otra hermana de Santiago y le escribió la dirección de la casa donde vivía en la calle Namuncura. “Cuando vimos que era una casa y no un hospital, nos empezamos a desesperar. Pensamos que capaz ella lo había cortado y él no quería ir [a un nosocomio]. Y decíamos: lo metemos de los pelos y que ya no vuelva [con ella], porque esto es demasiado”, expresó.

Sin embargo, cuando llegaron, se enfrentaron a lo peor. Allí estaban la novia de Santiago y su familia, junto a una gran cantidad de efectivos policiales.

“Mi hermano estaba tendido en el suelo. No había vallas, ni cintas, ni nada. Descubrimos su cuerpo porque había un bolsón de arena y, al lado, se veía una pierna tapada con una sábana. Ningún policía se acercó a decirnos que estaba muerto. Nosotros estábamos brotados buscándolo, pensando que estaba herido, y no: estaba muerto. Y nadie nos decía. Estaba la familia de ella y nadie nos decía”, contó entre lágrimas.

El desconsolador relato de la hermana del adolescente asesinado a puñaladas por su novia

Tamara sostuvo que se debe investigar a los familiares de la adolescente y apuntó contra los efectivos por permitir que ella escape. “No se entiende cómo adentro de la casa hay tanta sangre y afuera, donde estaba el cuerpo de mi hermano, no había ni una gota. No se entiende cómo una persona de 16 años se escapa enfrente de los dos policías con un móvil, no la corren y nadie sabe nada”, criticó.

Además, sostuvo que la joven debió recibir ayuda para escapar. Aunque el asesinato ocurrió en Lanús, la sospechosa fue apresada esta mañana en la casa de su tío en La Matanza. “Ella pudo haber hecho todo esto sola, pero esto pasó en Lanús y ella apareció en La Matanza. ¿Cómo llegó hasta allá sola? Alguien la ayudó. Es una familia con antecedentes. El padre está preso, la madre estuvo presa un tiempo", cuestionó.

Tamara informó que a las 18 realizarán una marcha en Lanús para pedir justicia por Santiago.

“Mi hermano estaba ensangrentado y arañado”

Tamara relató que la familia se enteró de la violencia a la que era sometido su hermano el 3 de julio. La sospechosa vivía en la casa de la familia de Santiago hacía seis meses. Según Tamara, la joven no trabajaba ni estudiaba y estaba todo el día dentro del hogar. Aquel día fue cuando la madre de Santiago escuchó ruidos extraños.

“Mi mamá escuchó golpes y entró a la habitación. Mi hermano estaba ensangrentado y arañado. Mi mamá le preguntó qué pasaba y por qué estaba haciendo eso. Ella le dijo que no se meta”, señaló. Fue entonces que la madre de Santiago la echó de la casa. “Ella dijo que no tenía cómo irse, entonces mi mamá le pagó un auto a su casa. Ahí descubrimos que mi hermano sufría esta violencia”, detalló.

Una menor de edad mató a puñaladas a su novio y llamó al 911

Además, recordó la angustia de Santiago mientras la joven guardaba sus cosas y se retiraba: “Mi hermano lloraba y le decía que por favor no se vaya, que la amaba. Y ella después volvió y amenazó a mi familia”. Tamara hizo referencia a un audio que la joven habría enviado presuntamente a la madre de Santiago, amenazándola tras ser echada de la casa. Allí afirmaba que iba a dejarle “la casa como un colador”.

En diálogo con la prensa, Macarena, otra hermana de Santiago, había definido a la relación como “tóxica” y dominada por celos y golpes. “Era víctima de ella, siempre el que estaba golpeado era mi hermano”, sostuvo. Macarena señaló que más de una vez habían visto al joven con moretones.

Una semana después de que la joven fuera echada de la casa, Santiago le dijo a su madre que, si la adolescente no volvía al hogar, él se iría a vivir solo con ella. “Mi hermano dijo que la amaba, que quería estar con ella y se fue a vivir con ella. Santiago nos visitaba a veces si se quedaba, pero con ella ya no teníamos contacto. No sabemos si él estaba enamorado y se aguantaba todo lo que mencionamos o es que estaba amenazado”, explicó Tamara a LN+.

Tras ello, Santiago se habría ido a vivir con la joven a la casa de su familia. Sin embargo, Tamara afirmó que el padre de la adolescente les habría dado una vivienda para que vivan solos.