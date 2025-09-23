El desgarrador pedido de la madre de una de las jóvenes desaparecidas hace 72 horas en La Matanza

A cuatro días de la desaparición de tres jóvenes en La Matanza, la madre de una de ellas realizó un desgarrador pedido en diálogo con los medios. Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez fueron vistas por última vez el pasado viernes en la localidad bonaerense de La Tablada. La madre de Lara, adolescente de 15 años, le rogó a su hija que vuelva a casa.

“Que aparezcan mis tres chicas, por favor. Una tiene un hijo. Mi hija tiene 15 años, se fue enferma y no puede respirar bien”, señaló en diálogo con los medios, donde se encontraba LN+.

Las jóvenes apagaron su teléfono a la misma hora del sábado por la noche y, desde entonces, llevan 72 horas sin tener contacto. Según declaraciones de los familiares, las jóvenes -Brenda y Morena de 20 años y Lara de 15- salieron de la casa de Morena en Ciudad Evita. Iban a encontrarse con una persona en la rotonda de Monseñor Bufano y avenida Crovara. Los vecinos denunciaron que las cámaras de seguridad en dicha rotonda no funcionan.

A partir de las imágenes de una cámara de una estación de servicio cercana, pudieron registrar una camioneta blanca a la que se habrían subido Brenda y Lara. “Tengo miedo. Me pasa de todo en la cabeza. No quiero hablar más, quiero que la difundan”, rogó la madre de Lara.

También afirmó que desde fiscalía se encuentran trabajando en el caso y que ese viernes su hija no había hablado con ella durante la noche. “Se fue a las seis de la tarde del viernes y no la vi más”, dijo entre lágrimas. Luego, le dejó un mensaje a su hija: “Lara, vení a casa, por favor”.

Este martes por la tarde, familiares, amigos y allegados cortaron los ingresos al Camino de Cintura con cubiertas prendidas fuego. Este es uno de los lugares clave de tránsito del partido de La Matanza, un enclave vital de comunicación del conurbano. Inicialmente, los padres de las víctimas no estaban en el lugar, ya que se reunieron con el fiscal a cargo de la causa, que está en manos de la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza.

Por el momento se continúa con el análisis de las cámaras de seguridad y los intentos por encontrar la patente de la camioneta blanca a la que se subieron las jóvenes. Sabrina, la madre de otra de las chicas, aseguró que las tres son trabajadores sexuales y que se iban a encontrar con una persona que iba a entregarles 300 dólares a cada una.

Familiares y vecinos ya habían realizado un corte en la rotonda donde desaparecieron el pasado lunes.

Más temprano, en diálogo con LN+, Antonio, el abuelo de Morena, había contado que su hija fue a la comisaría de San Justo donde le mostraron un video de cuando las jóvenes subían a la camioneta y ella las identificó. “Vieron la camioneta que sale, pero no pudieron captar la patente. Ellas supuestamente salían siempre en DiDi, pero al parecer dijeron ‘anulalo, que nos vienen a buscar’. Esa son las versiones que tenemos nosotros”, detalló.

Luego dijo que la camioneta se dirigió para el lado de Capital Federal y que pasó el Camino de Cintura. “No sabemos nada más. Ellos siguen investigando”, agregó.

“Brenda venía a la casa de Morena. Brenda tiene un bebé. E iban y se juntaban, se cambiaban, pintaban como hacían siempre. Yo no la veía todos los días. Capaz pasaban dos meses y no la veía, porque son tantos los nietos...”, señaló. Antonio indicó que no recibieron ningún llamado sobre a dónde pueden haber ido.

El abuelo de una de las jóvenes también reclamó a la policía: “Yo sé que tienen cuatro o cinco puntos a dónde podrían haber ido”.