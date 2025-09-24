El desgarrador relato de la madre de Brenda, una de las chicas asesinadas de La Matanza: “Me la sacaron y quiero que paguen”

La madre de Brenda del Castillo, una de las tres jóvenes de La Matanza que fueron asesinadas y sus cuerpos encontrados en una casa en Florencio Varela, compartió un desgarrador testimonio tras conocer la noticia del triple crimen. La mujer pidió justicia por su hija. “Era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron”, señaló en diálogo con los medios, donde se encontraba LN+.

Por el momento hay cuatro detenidos y un prófugo por el crimen. Familiares, amigos y allegados realizan una concentración en La Tablada para pedir por justicia. Desde allí la madre de Brenda brindó unas palabras. “Me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que me hicieron. Hoy vi la foto de ella, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos”, reclamó.

Las tres jóvenes oriundas de La Matanza: Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)

Esta mañana se confirmó que los tres cuerpos hallados en una casa en Florencio Varela corresponden a Brenda del Castillo y Morena Verri, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15. Las jóvenes se encontraban desaparecidas desde el viernes, cuando subieron a una camioneta blanca de patente adulterada en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada. Además, todas habían apagado sus teléfonos a la misma hora.

Tras la noticia, familiares, amigos y allegados organizaron una manifestación que inició a las 15 en la rotonda de La Tablada. Allí también se sumaron vecinos de la zona. “Mataron a mi hija. Yo lo único que pido es justicia por mi hija, que paguen todos los que tengan que pagar. Me arrancaron a mi hija”, expresó este miércoles la madre de Brenda, y sumó: “No me importa la política ni nada, quiero que me ayuden a que caigan todos. Quiero a todos presos, por favor, se los pido”.

Encontraron, en una casa de Florencio Varela, los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas el viernes Ricardo Pristupluk

La madre de la víctima comentó que no quiere “echar culpas a nadie”, sino que busca que haya justicia por el asesinato. “Hoy mi hija no está”, dijo entre lágrimas. También informó que ella se hará cargo del bebé de un año, hijo de Brenda. “Va a estar conmigo. Es lo que me queda de mi hija. Un añito... estos hijos de pu... me la sacaron. Me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que me hicieron”, aseguró.

La mujer también detalló que se encuentra acompañada y contenida por su familia, amigos, el padre de Brenda y los vecinos: “Les agradezco por el apoyo que me dan”. Los primos de Brenda y Morena anunciaron que están organizando una colecta para ayudar a los padres de las víctimas a pagar el sepelio y el velorio de ambas jóvenes. “Las familias decidimos que las dos primas estén juntas”, dijo a los medios, donde estaba LN+.

Los detalles del triple crimen

Fuentes de la investigación revelaron que los cuerpos fueron descuartizados. La casa donde fueron hallados está situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona de Florencio Varela donde se había registrado la última señal del celular de una de las chicas. La principal hipótesis apunta a que el asesinato está vinculado a una venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante peruano, que permanece prófugo.

Dos sospechosos fueron apresados por los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela. Fue cerca de la antena donde se había activado el celular de Lara a las 23.14 del viernes.

Sobre el recorrido de la camioneta a la que se subieron, los investigadores habían encontrado una imagen digitalizada de la Chevrolet Tracker blanca, pero le habían perdido el rastro en el cruce de Crovara y General Paz. Cuando secuestraron la camioneta descubrieron que la patente no correspondía, debido a que había sido duplicada de otro vehículo.