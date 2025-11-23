El video del ataque a balazos que protagonizó uno de los ladrones que entró en la casa de Valeria Mazza

Tiene apenas 17 años, pero sobre sus espaldas lleva cargado un homicidio y un ataque a balazos que dejó a la víctima varios días en terapia intensiva. T. A., cuya identidad se mantiene en reserva por tratarse de un menor, se entregó en las últimas horas en una comisaría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estaba prófugo. Detectives policiales y judiciales lo buscaban por su presunta participación en el intento de robo en la casa de la reconocida modelo Valeria Mazza, ocurrido el miércoles pasado en Acassuso, en San Isidro.

El ataque a tiros protagonizado por uno de los ladrones que entró en la casa de Valeria Mazza

Así lo pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes con acceso al expediente. T. A. y otros cuatro sospechosos fueron identificados a partir del análisis que hicieron detectives policiales y judiciales de las filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas que grabaron al grupo delictivo momentos antes de irrumpir en la casa de Mazza. También fueron clave una serie de declaraciones testimoniales.

Tras las tareas investigativas que permitieron identificar a los sospechosos, el viernes pasado a la madrugada, Patricio Ferrari, uno de los dos fiscales adjuntos de San Isidro, y detectives policiales dependientes de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, hicieron ocho allanamientos, la mayoría en Tigre, para dar con los sospechosos.

Los procedimientos dieron negativo. Pero acorralado, pocas horas después, T. A., se entregó en la comisaría de Beccar, en San Isidro.

“A pesar de su corta edad, el sospechoso tiene un frondoso prontuario. Situación que indica que los delincuentes que irrumpieron en la casa de Valeria Mazza no eran simples rateros” , dijo un detective que participa de la investigación.

Identificaron a los ladrones que entraron en la casa de Valeria Mazza

El informante no exageraba cuando hizo referencia al “frondoso prontuario” del sospechoso. El 20 de junio de 2023, cuando apenas tenía 15 años, atacó a balazos en Tigre a un joven de 18. La víctima fue operada de urgencia y falleció un mes después. Cuando allanaron la casa de T. A., los uniformados secuestraron tres armas de fuego. En enero y abril de ese mismo año había sido acusado de delitos como daño, lesiones y encubrimiento.

“Tras el homicidio del joven de 18 años, T. A. cumplió una medida de seguridad restrictiva de la libertad para niños inimputables, que se extendió hasta el 12 de agosto de 2024″, informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

En octubre de 2024, es decir, dos meses después de cumplir la “medida restrictiva de la libertad para menores inimputables”, protagonizó el robo de un auto que estaba estacionado en la calle.

En febrero de 2025, se solicitó su detención por dos robos agravados y un hecho de encubrimiento. Se dictó su prisión preventiva y estuvo alojado en un centro de detención juvenil de Malvinas Argentinas, de donde se fugó el 16 de mayo pasado.

Estuvo prófugo hasta fines de agosto pasado, cuando fue detenido por un intento de homicidio donde la víctima salvó su vida de milagro.

Según informaron fuentes judiciales, el 21 de agosto pasado, en El Talar, en el partido de Tigre, Marcelo Domínguez, de 28 años, fue atacado a balazos. Sufrió heridas en la zona del abdomen, en sus dos piernas y en una de sus rodillas. Una semana antes había sido amenazado de muerte.

El grupo de ladrones que ingresó en la casa de Valeria Mazza Ministerio de Seguridad

El momento previo al ataque quedó filmado. En la grabación, a la que tuvo acceso LA NACION, se ve al atacante cuando camina hacia su “objetivo” y saca de entre sus ropas una pistola. Después sale de cuadro, pero se escuchan los balazos. El sonido es estremecedor.

Eran las 22.34 del 21 de agosto pasado. La víctima estuvo “un tiempo prolongado en terapia intensiva”. T. A. fue acusado de tentativa de homicidio y fue alojado en un centro juvenil de detención de Lomas de Zamora, desde donde se escapó el 12 de septiembre último.

“No se determinó si T. A. fue el que había amenazado a Domínguez una semana antes del ataque o si se trató del tirador contratado por la persona que estuvo detrás de la amenaza”, dijo a LA NACION una fuente judicial.

Setenta días después de su última fuga, T. A. se entregó en la comisaría de Beccar por su presunta participación en el intento de robo en la casa de Valeria Mazza.

“T. A. se entregó porque se sintió cercado después de los allanamientos. El fiscal Ferrari y los detectives policiales estaban tras sus pasos. Ahora el objetivo es ubicar a los otros sospechosos”, dijeron fuentes de la causa.

“Empezó a gritar”

“No robaron nada. Fue un intento de robo. Entraron por la parte de atrás de la casa, saltaron un portón y se llevaron una mochila que encontraron en el parque. Pero mi hija, que estaba con una amiga, los vio y empezó a gritar. Se ve que se asustaron porque tiraron la mochila y se escaparon corriendo”, le dijo Mazza un día después de los hechos a LA NACION.

La reconocida modelo y su marido, Alejandro Gravier, no estaban en el país cuando los ladrones irrumpieron en su casa. Se enteraron de todo cuando se subían a un avión en Italia.

“Mi hija y todos en mi casa están todos bien. Se ve que pensaron que no había nadie, intentaron entrar y, cuando vieron movimiento y escucharon los gritos de mi hija, salieron corriendo", dijo Gravier en una entrevista con el canal de noticias LN+.

Los ladrones habrían ingresado en la propiedad por el fondo. La secuencia fue vista por la hija de Mazza, de 17 años, que comenzó a gritar. Entonces, los delincuentes decidieron huir y dejaron en la puerta de la casa una mochila que habían agarrado en la irrupción.

“Pasamos de 500 cámaras de última tecnología a más de 2000. En el caso de Valeria Mazza, gracias a esas cámaras ya tenemos imágenes de los chicos que trataron de meterse”, sostuvo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, en una entrevista con radio Rivadavia.