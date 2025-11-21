Robos en San Isidro: identificaron a los ladrones que entraron en la casa de Valeria Mazza

Tras el análisis de filmaciones de cámaras públicas y privadas y las declaraciones de testigos, fueron identificados los ladrones que participaron del intento de robo en la casa de Valeria Mazza, ocurrido anteayer en Acassuso, en San Isidro. Se trata de cinco jóvenes de entre 18 y 19 años, con entradas anteriores en comisarías de la zona y que, en su mayoría, viven en Tigre.

Identificaron a los ladrones que entraron en la casa de Valeria Mazza

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. En las últimas horas, Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación, dispuso ocho allanamientos de urgencia con el objetivo de detener a los sospechosos, pero resultaron negativo. De los procedimientos participaron detectives que dependen de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge.

“Se hicieron ocho allanamientos, siete en Tigre y uno en San Isidro. Por el momento, los sospechosos no pudieron ser ubicados. Creemos que están ocultos todos juntos”, dijo a LA NACION un investigador.

Mateo Villalba, de 19 años, uno de los sospechosos buscados por el robo en la casa de Valeria Mazza, según informaron fuentes judiciales Miniterio de Seguridad

Si bien los sospechosos no estaban en sus domicilios, los detectives policiales y el fiscal Ferrari, que subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, secuestraron prendas de vestir que serían las que habría utilizado los delincuentes el día en que intentaron robar en la casa de Mazza y Alejandro Gravier.

“Las prendas de vestir secuestradas fueron comparadas con las imágenes obtenidas de las cámaras seguridad y resultaron ser las mismas que fueron utilizadas el día del hecho”, explicaron fuentes policiales.

Uno de los delincuentes fue identificado como Mateo Villalba, de 19 años. Los detectives policiales tenían una fotografía de él de cuando había sido detenido tiempo atrás y la utilizaron para hacer un análisis comparativo con las filmaciones obtenidas de diferentes cámaras de seguridad.

Las filmaciones fueron clave para identificar a los sospechosos

La irrupción en la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier ocurrió anteayer entre las 13.16 y 13.25 de ayer. El matrimonio estaba en Italia, a punto de subirse a un avión.

“No robaron nada. Fue un intento de robo. Entraron por la parte de atrás de la casa, saltaron un portón y se llevaron una mochila que encontraron en el parque. Pero mi hija, que estaba con una amiga, los vio y empezó a gritar. Se ve que se asustaron porque tiraron la mochila y se escaparon corriendo”, le dijo Mazza hoy a LA NACION.

Cuando los ladrones irrumpieron en la casa del matrimonio Mazza-Gravier estaban sus hijos Taína y Benicidio, acompañados de una empleada doméstica y una amiga.

“Estamos bien, fue un intento [de robo], no pasó nada, no pasó a mayores. Mi hija y todos en mi casa están bien. Se ve que pensaron que no había nadie, intentaron entrar y, cuando vieron movimiento y escucharon los gritos de mi hija, salieron corriendo”, dijo Gravier, en declaraciones al canal de noticias LN+.

Los ladrones habrían ingresado en la propiedad por el fondo. La secuencia fue vista por la hija de Mazza, de 17 años, que comenzó a gritar. Entonces, los delincuentes decidieron huir y dejaron en la puerta de la casa una mochila que habían agarrado en la irrupción.

“Pasamos de 500 cámaras de última tecnología a más de 2000. En el caso de Valeria Mazza, gracias a esas cámaras ya tenemos imágenes de los chicos que trataron de meterse”, sostuvo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, en una entrevista con radio Rivadavia.

Fuentes de la investigación dijeron a LA NACION que se analizaron filmaciones de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro, de Ferrocarriles Argentinos y grabaciones de dispositivos instalados en casas y comercios.

En La Horqueta

El hecho delictivo en la casa de Mazza se suma al robo que sufrió Jacinta Grondona, hija del periodista Mariano Grondona, y su familia en su casa del barrio residencial de La Horqueta, en San Isidro, durante la madrugada del lunes pasado.

Como informó LA NACION, el atraco fue protagonizado por cuatro ladrones que se hicieron de un botín de dinero en efectivo y joyas.

“Los delincuentes golpearon una puerta balcón que da al fondo de la casa. Al escuchar el ruido, el hijo del matrimonio fue a observar qué pasaba y, entonces, los ladrones aprovecharon para entrar”, explicaron fuentes del caso.

Bajo amenazas, los delincuentes le exigieron a Grondona y su marido el dinero, las joyas y otros objetos de valor para después escapar.

“Antes de huir, los ladrones ataron a las víctimas. La propiedad asaltada no tiene cámaras de seguridad que hayan registrado el robo o la fuga de los delincuentes”, dijeron fuentes policiales.

La investigación del robo quedó a cargo de la fiscal Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, con jurisdicción en La Horqueta.

Fuentes del caso descartaron que los ladrones que protagonizaron el robo en La Horqueta formen parte de la temible banda del Millón, la organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos en San Isidro donde golpean salvajemente y hasta torturan a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios.

“Creemos que fue un robo al voleo. Por el modus operandi no se trató de otro golpe de la banda del Millón”, dijeron las fuentes del caso. Mientras que desde el municipio siguen de cerca el caso en medio de la baja de los hechos de este tipo en el partido durante el último año.

La banda del Millón, según la investigación que lleva adelante el fiscal Ferrari, planifica al detalle cada uno de sus robos.

Según pudieron reconstruir los investigadores a partir de la información que obtuvieron en el teléfono celular secuestrado en poder de uno de los cabecillas, la banda del Millón había marcado como objetivos de sus futuros robos 171 casas de Vicente López, San Isidro y San Fernando.

Así surge del análisis de la información que se pudo obtener al peritar el teléfono celular secuestrado en poder de Hugo Castillo San Martín, uno de los sindicados líderes de la banda.